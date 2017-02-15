Луис Энрике набросился на журналиста после матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» был не в силах сдержать эмоций. Специалист не совладал с нервами и набросился на одного из журналистов.

Чтобы удержать наставника каталонцев от рукоприкладства в отношении корреспондента TV3, понадобилось три человека.

По сведениям очевидцев, Энрике не понравились вопросы Жорди Грау во время пресс-конференции. После ее завершения испанец подбежал к журналисту и выкрикнул: «Посмотрим, как ты будешь разговаривать со мной, когда мы выиграем в следующий раз».

«Барселона» уступила «ПСЖ» со счетом 0:4.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribal Football