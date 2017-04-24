Луис Энрике: «Лионель Месси — лучший игрок в истории»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал гостевую победу над мадридским «Реалом» в матче 33-ого тура чемпионата Испании (3:2). Также специалист рассказал, какое место он отводит лучшему игроку вечера Лионелю Месси.

«Это был матч между двумя потрясающими командами, которые отдали все ради победы. Если честно, любая команда сегодня могла выиграть. Тот факт, что мы забили третий гол на 92-й минуте, придаст нам отличный психологический импульс. Это великолепный день для всех каталонцев, день Святого Георгия.

Лионель Месси – лучший игрок в истории. Он всегда невероятно играет в решающие моменты. Я смотрю много футбола, и это большая честь для всех фанатов «Барселоны», что он один из нас», — заявил Энрике.

Напомним, что в матче 33-ого тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» Лионель Месси забил дважды, обеспечив своей команде победу в важнейшем матче за три очка. Всего на счету Месси 31 гол и 9 голевых передач в 29 матчах Ла Лиги сезона 2016/2017.

Фоторепортаж с матча «Реала» и «Барселоны»

Фото: Официальный твиттер «Барселоны»

Источник: Marca