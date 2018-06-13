Луис Энрике или Мичел могут возглавить сборную Испании после ЧМ-2018

Автор: Михаил Серебряков 0

Spain national football team

Стало известно, кто может стать следующим главным тренером сборной Испании. Действующий наставник «Красной фурии» Хулен Лопетеги после завершения мундиаля возглавит «Реал».

Федерация футбола Испании приступила к поиску замены главному тренеру национальной сборной Хулену Лопетеги. Уже известны первые кандидаты.

Пока рассматриваются две кандидатуры – бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике и Мичел (экс-«Малага»). Вариант с Энрике, который ранее вел переговоры с «Челси» и «Арсеналом», продвигает спортивный директор федерации Фернандо Йерро. При этом новый глава ведомства Луис Рубиалес предпочел бы назначить Мичела.

Напомним, что сборная Испании на чемпионате мира сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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