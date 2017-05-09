Луис Адриано: «Зобнин может на поле все»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, как его приняли в московском клубе. Бразилец поведал о работе с главным тренером Массимо Каррерой, а также похвалил партнёра по команде Романа Зобнина, отметив, что россиянин может на поле всё.

«Зобнин знает, как обращаться с мячом, обладает хорошей техникой и скоростью, является игроком сборной России. Его выступление привлекло моё внимание. Зобнин может на поле всё.

Меня хорошо приняли в команде. С Фернандо я играл ещё в «Шахтёре», а также мы играли со «Спартаком» товарищеские матчи, так что с некоторыми футболистами я был знаком.

Каррера? Он играл за «Ювентус», в течение длительного времени был тренером в «Ювентусе». У него своя философия работы, он ценит единство в команде и советовал нам не создавать отдельные группы, а общаться все вместе. Он уделяет большое внимание физической подготовке и тактике», — сказал Адриано.

В текущем сезоне Роман Зобнин провёл за «Спартак» 27 игр в РФПЛ, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. На счету Луиса Адриано – пять игр и два мяча, забитых за «красно-белых».

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN.com.br

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»