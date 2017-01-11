Луис Адриано прибыл в Рим для прохождения медобследования

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Луис Адриано

Стало известно, что Луис Адриано сегодня утром прибыл в Рим для прохождения медосмотра. Само медицинское обследование бразильского нападающего «Милана» пройдёт 12 и 13 января.

После успешного медосмотра, 29-летний форвард вместе со своими представителями должен прилететь в Москву и подписать контракт с «красно-белыми».

Также отметим, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. Помимо этого, в случае успешного выступления в московском клубе «Милан» может получить и дополнительные бонусы.

7 матчей в этом сезоне провел Адриано. Результативными действиями нападающий не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

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Никита Пронин

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