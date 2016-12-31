Луис Адриано перейдет в «Спартак» за миллион евро

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Адриано

Стала известна сумма, которую заплатит «Спартак» за Луиса Адриано. Она составит 1 миллион евро.

Нападающий «Милана» Луис Адриано перейдет в «Спартак». Стало известно, что красно-белые заплатят за 29-летнего форварда около одного миллиона евро.

В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, затем подпишет контракт с московским клубом.

В этом сезоне чемпионата Италии Адриано провел семь матчей за «Милан», в которых не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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