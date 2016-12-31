Луис Адриано перейдет в «Спартак» за миллион евро

Стала известна сумма, которую заплатит «Спартак» за Луиса Адриано. Она составит 1 миллион евро.
Нападающий «Милана» Луис Адриано перейдет в «Спартак». Стало известно, что красно-белые заплатят за 29-летнего форварда около одного миллиона евро.
В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, затем подпишет контракт с московским клубом.
В этом сезоне чемпионата Италии Адриано провел семь матчей за «Милан», в которых не отметился результативными действиями.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia