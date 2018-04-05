Луис Адриано: «Оформить золотой дубль было бы идеальным завершением сезона»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился мнением о победе над «Крыльями Советов» и выходе в полуфинал Кубка России. Бразилец считает, что у команды есть возможность догнать «Локомотив».

«Слава богу, у меня все отлично, я забиваю и помогаю «Спартаку» в достижении наших целей. Мы сделали еще один шаг: играли хорошо, не дали шанса сопернику, навязали свою игру.

Теперь мы переключимся на чемпионат России, где мы приближаемся к лидеру. Оформить золотой дубль было бы идеальным завершением сезона», – сказал Адриано.

В этом сезоне Адриано сыграл в 21 матче, в которых забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Lance!