Луис Адриано: «Оформить золотой дубль было бы идеальным завершением сезона»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лига чемпионов. 3 тур. «Спартак» — «Севилья» — 5:1. Москва. «Открытие Арена». 17 октября 2017 г.

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился мнением о победе над «Крыльями Советов» и выходе в полуфинал Кубка России. Бразилец считает, что у команды есть возможность догнать «Локомотив».

«Слава богу, у меня все отлично, я забиваю и помогаю «Спартаку» в достижении наших целей. Мы сделали еще один шаг: играли хорошо, не дали шанса сопернику, навязали свою игру.

Теперь мы переключимся на чемпионат России, где мы приближаемся к лидеру. Оформить золотой дубль было бы идеальным завершением сезона», – сказал Адриано.

В этом сезоне Адриано сыграл в 21 матче, в которых забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Lance!

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