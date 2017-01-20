Луис Адриано: «Алекс сказал мне, что «Спартак» — хороший выбор, и посоветовал ехать в Москву»

Новичок «Спартака» Луис Адриано прокомментировал свой переход в московский клуб. Бразильский нападающий рассказал о своей мотивации при переходе, выборе номера, об Алексе, о Массимо Каррере и о готовности к конкуренции.

«Моя мотивация при переходе из «Милана» в «Спартак» – играть в футбол. Мотивация – доказать, что я по-прежнему способен на многое. Мотивация – показать всем, что, пусть у меня не получилось в «Милане», может получиться в другом клубе. Намерен в «Спартаке» просто показывать свой истинный уровень и играть в тот футбол, в который я играл раньше.

Я выбрал 12-й номер, под которым играл мой соотечественник Алекс. Кроме того, этот номер традиционно приписывают болельщикам. Это действительно дань уважения спартаковским болельщикам, которые, знаю, являются настоящим 12-м игроком команды. Но также я хочу продолжить славную историю бразильских футболистов в «Спартаке», которую в том числе делал Алекс. Взяв 12-й номер, понимаю всю ответственность такого шага. Для меня это ответственность, и в то же время – некое давление на соперников.

С Алексом, кстати, давно знакомы, он мой хороший приятель. Мы общаемся, дружим, живем в Бразилии недалеко друг от друга. Он сейчас в порядке. И говорил мне, что стоит ехать в Москву, рад за меня. И считает, что «Спартак» – хороший выбор, и здесь я смогу обрести себя вновь.

Сначала мы с Массимо Каррерой пообщались по телефону с помощью представителей «Милана». А потом уже лично. Конечно, очень хорошо и важно было услышать мнение главного тренера, понять, что он хочет от команды и от меня, почувствовать его амбиции. Лично для меня, прежде чем соглашаться на переход в какую-то команду, нужно понять настрой тренера. Я его понял – и он меня вполне устроил.

Конечно я понимаю, что в «Спартаке» есть Зе Луиш, один из лучших игроков команды в первой части сезона, – и что теоретически я вполне могк оказаться на скамейке запасных. Понятно, что у нас будет какая-то борьба, конкуренция. Но сейчас не стоит загадывать, кто будет в стартовом составе, а кто – на лавке. Я не думаю об этом. А думаю только о том, чтобы тренироваться и играть. И настраиваю себя позитивно.

Нет никаких проблем! Надо – сыграю по схеме в два нападающих, надо – оттянутого форварда. Как тренер решит, так и будет. Что же касается опыта игры «в оттяжке» в «Интернасионале», он, если честно, небольшой. Я мало играл на этой позиции. Но проблем выйти на любое место, которое отведет мне тренер, и сделать там все, что окажется в моих силах, не будет», – сказал Адриано.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс