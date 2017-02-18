Луиджи ди Бьяджо: «Каррера может выйти на уровень Конте»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера обладает всем, чтобы достичь уровня своего коллеги Антонио Конте из английского «Челси». Такое мнение высказал бывший полузащитник сборной Италии и «Интера» Луиджи ди Бьяджо.

«Он отличный парень и очень хорошо подготовленный тренер. Могу говорить о нем только лестные слова. Может ли он выйти на уровень Конте? Почему нет, он много работал с Антонио», — поделился ди Бьяджо мнением о Каррере.

«Массимо — мой друг. Неделю назад мы встретились с ним в Риме, он рассказал, как ему работается и живется в России. Я приглашал его сюда (в Москву), но он, к сожалению, с командой на сборах. Рад за его успехи», — также рассказал ди Бьяджо.

Каррера был приглашен в тренерский штаб «Спартака» перед началом сезона, а после ухода Дмитрия Аленичев возглавил команду. Специалист на протяжении многих лет работал в тренерском штабе Конте сначала в «Ювентусе», а затем в сборной Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC