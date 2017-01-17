Луи ван Гал завершил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заявил о завершении тренерской карьеры. Известному специалисту в этом году исполнится 66 лет и его дальнейшие планы далеки от спорта.

«В прошлом году я думал, что завершу свою работу навсегда, но позже я принял решения взять небольшой отпуск. Однако я понимаю, что больше не вернусь к тренерской работе.

В последнее время многое произошло в моей семье. Это было как звонок для меня, я понял, что собираюсь делать дальше», – заявил нидерландский специалист.

За 30-летнюю тренерскую карьеру Луи ван Гал работал с такими известными командами, как «Аякс», «Барселона», АЗ, «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и сборная Нидерландов. Выиграл 7 титулов национальных первенств, 4 национальных кубка, 4 суперкубка, 2 суперкубка УЕФА и по одному разу одержал победы в Лиге Чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА), а также отметился «бронзой» на Чемпионате Мира-2010.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com