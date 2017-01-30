Адам Лаллана — лучший игрок сборной Англии 2016 года

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Лаллана

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана назван лучшим игроком сборной Англии в 2016 году. Англичанин был выбран путем голосования членов фан-клуба сборной.

28-летний игрок набрал 39% голосов членов клуба болельщиков сборной. В тройку также попали Джейми Варди (12%) и Уэйн Руни (8%).

«Это большая честь. Три последних победителя – дважды Руни и Джеррард, это показывает, какое это великолепное достижение. Несмотря на то, что минувший год стал для сборной неудачным, надеюсь, что мы сможем улучшить свою игру в 2017-м», – сказал Лаллана.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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