Адам Лаллана — лучший игрок сборной Англии 2016 года

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана назван лучшим игроком сборной Англии в 2016 году. Англичанин был выбран путем голосования членов фан-клуба сборной.

28-летний игрок набрал 39% голосов членов клуба болельщиков сборной. В тройку также попали Джейми Варди (12%) и Уэйн Руни (8%).

«Это большая честь. Три последних победителя – дважды Руни и Джеррард, это показывает, какое это великолепное достижение. Несмотря на то, что минувший год стал для сборной неудачным, надеюсь, что мы сможем улучшить свою игру в 2017-м», – сказал Лаллана.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»