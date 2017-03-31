Нголо Канте – лучший игрок АПЛ в марте по версии болельщиков

Болельщики назвали лучшего игрока месяца в Англии. Полузащитник «Челси» Нголо Канте был признан лучшим игроком премьер-лиги в марте.
В голосовании приняли участие более 32 тысяч человек.
За Канте отдали свои голоса 11 763 респондентов, второе место занял нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку – 10 777 голосов. Третье место у хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли – 4 069 голосов.
«Челси» продолжает занимать первую строчку в таблице АПЛ, опережая главного преследователя — «Тоттенхэм» на 10 очков.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports