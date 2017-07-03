Лучшие: все награды, которые получила сборная Германии на КК-2017

Автор: Алена Груздева 0

Йоахим Лев с Кубком конфедераций

Сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили (1:0, Штиндль`20). Но это не единственная победа немцев на турнире в России.  

Бундестим получила от FIFA приз Fair Play как самая дисциплинированная команда турнира. Всего за 5 выступлений немцы заработали 8 желтых карточек и 66 раз нарушили правила. Национальный футбольный союз Германии заработал материальное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов, которые будут потрачены на экипировку для игроков.

Не обошлось без индивидуальных заслуг игроков сборной. Ключевым футболистом Кубка конфедераций стал полузащитник Юлиан Дракслер, Марк-Андре тер Штеген был признан лучшим игроком финала КК, а Тимо Вернер – наиболее ценным бомбардиром.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

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