Лучшие тексты недели: «Зенит», Месси, «Краснодар», Милнер и «Бавария»

ЦСКА навязал борьбу «Арсеналу». Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты 8-14 апреля

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за минувшие две недели. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. «Зенит» и закат. Питерскому клубу нужна новая перезагрузка. Кто ею займется?



В Санкт-Петербурге Роберто Манчини провалил все — чемпионат, Лигу Европы, Кубок России, и похоже, через полтора месяца исчезнет в Италии. У клуба огромная армия футболистов на контрактах и убытки по трансферной деятельности. Кому-то в «Зените» нужно будет с этим разбираться.

«Главный вопрос, что будет с президентом клуба Сергеем Фурсенко. Роберто Манчини — его личный провал. Он хотел этого тренера для сборной России, еще когда был главой РФС, но не успел: после Евро-2012 был отправлен в отставку и ушел на дно. В российском футболе Фурсенко возродился только год назад, когда объявился на VIP-трибуне «Петровского». И вот снова неудача. И сам Сергей Фурсенко закапывает себя все глубже. «Будем рвать всех!» — обещал он болельщикам ровно за неделю до знакового поражения от «Краснодара». Такие промахи не прощают. И похоже, в Питере сейчас начнется основная драка — за место того, кто будет дальше распределять сумасшедшие финансовые потоки питерского «Зенита».

2. Револьвер — у виска Месси, и он сам нажимает на курок. Как Король Лео решает, кому играть в сборной Аргентины, а кому нет

Власть Лео Месси в национальной команде чрезмерна. В Аргентине многие считают, что именно он, а не тренерский штаб зачастую определяет, кто будет отцеплен от состава. Еженедельник «Футбол» рассказывает, как это происходит.

«Чемпионат мира – это револьвер, приставленный к голове Месси. Если Лео его не выиграет, он застрелен» — знаменитая фраза Хорхе Сампаоли точна и безжалостна. Вот только этот револьвер Месси к своему виску поднес сам. Лео очень хочет выиграть чемпионат мира. Но хочет выиграть так, чтобы именно он был главным героем и чтобы никто не затмил его роль в сборной Аргентины. Но если «альбиселесте» вновь не дотянется до титула, в этом тоже будет виноват Лионель Месси.

3. Система ручной работы. Илья Казаков – о том, что сейчас происходит в «Краснодаре»

Мурад Мусаев возглавил «Краснодар» после отставки Игоря Шалимова. В первом же матче «быки» под руководством нового тренера обыграли «Зенит».

«Сергей Галицкий готов растить внутри клуба не только игроков, но и тренеров. Как видно на примере «Ахмата», вырастить тренера фактически с нуля — задача не самая легкая. Для ее успешной реализации должны совпасть многие факторы. В «Краснодаре» они есть — и главное, есть система, которая уникальна, потому что она штучная, ручной работы. «Краснодар», по сути, это научный полигон, созданный из ничего и уже успешно реализовавший несколько задумок».

4. Умри, но не сейчас. Джеймс Милнер – теневой герой «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер стоит на пороге рекорда Лиги чемпионов по количеству голевых передач, что для игрока его амплуа само по себе феноменально.

«Система Клоппа удобна для Джеймса как потому, что он любит вступать в отбор, так и с точки зрения статистики: любой отбор или перехват вблизи чужой штрафной легко превращается в результативную передачу, как это случилось, к примеру, с голом того же Чемберлена в ворота «Сити». О бойцовском характере воспитанника «Лидса» все и так знают: Милнер землю разгрызет до магмы, если команде это принесет пользу. Второго такого игрока в «Ливерпуле» нет, а без подобных «дядек» титулы не выигрываются».

5. День сурка. «Бавария» снова стала чемпионом Бундеслиги

Вспоминаем пять причин, которые помогли «Баварии» стать 28-кратным чемпионом Германии.

«Ключевой момент в этом сезоне для «Баварии» — возвращение Юппа Хайнкеса. Старик Юпп — самая последняя инстанция, куда обратилось руководство клуба осенью 2017-го. «Хочу поблагодарить и поздравить Анчелотти с чемпионством команды, — Хайнкес не забыл и итальянского предшественника. Карло Анчелотти действительно получит бонусы, оговоренные контрактом, за этот триумф мюнхенцев».

Цитата

Знарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА, и в сборной. На чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьев. Знарок будет консультантом. В тренерском штабе сборной не будет Харийса Витолиньша»

Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России

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