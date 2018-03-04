Лучшие тексты недели: Тактика РФПЛ, хоккейное золото, видеосудейство, сборная России

Хоккейная сборная России выиграла Олимпиаду-2018

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 24 февраля — 4 марта

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Скрежет схем. Тактическое превью к решающей части сезона российской Премьер-лиги

Сможет ли «Локомотив» удержать чемпионство, кто навяжет «железнодорожникам» борьбу в этом вопросе и какие команды станут открытием в ближайшие три игровых месяца? Еженедельник «Футбол» задал все эти вопросы главным российским журналистам, пишущим о тактике.

«Главное достоинство нашей сборной – перспективная полузащита. Головин, Дзагоев, братья Миранчуки, Зобнин, Кузяев – обойма такая, что выбирать очень сложно. А есть еще Шатов, который должен себя показать в «Краснодаре». Есть Ерохин, которого очень сильно недооценивают. Проблема полузащиты – отсутствие чистого опорника: Денисова Станислав Черчесов не видит. Весна покажет, кто лучший игрок Премьер-лиги – Фернандеш или Промес. Кто выиграет гонку бомбардиров – Смолов, Кокорин или кто-то еще. Интересно, как покажет себя Дзюба: его предыдущий арендный опыт подсказывает, что стоит ждать многого».

2. Деды воевали, молодые спасали. Олимпийское «золото» сборной России по хоккею: как это было

Зимние Игры в Пхенчхане стали одними из самых абсурдных. Отразилось это и на хоккее: где это видано, что на медальных матчах пустуют целые сектора? Но именно на такой Олимпиаде наша сборная сумела завоевать долгожданное «золото»: ветераны поставили в своем послужном списке недостающую галочку, а молодежь отлично дебютировала на соревнованиях подобного уровня.

«В историческом финале ЧМ героем стал Ковальчук, посредственно сыгравший в предыдущих матчах турнира. Тут же сборную спасло численное большинство — главный отрицательный персонаж национальной команды в прошлых играх. Эта перепасовка между Войновым, Гусевым и Капризовым (и победный гол Кирилла) станет главным интернет-хитом на ближайшие недели».

3. Показать все, что скрыто. Как в топ-лигах Европы относятся к видеосудейству

В Бундеслиге всегда недовольны реформами и нововведениями, во Франции жалуются на постоянные ошибки системы видеоповторов, Англия и Испания еще не решились перейти на новые технологии и только в Италии довольны инновационным решением. Еженедельник «Футбол» рассказывает об отношении европейского футбола к введению видеоповторов.

«Значительный процент людей из немецкого футбола кривится при упоминании системы VAR. Уже летом на Кубке конфедераций в России появились тревожные возгласы о том, что видеопомощник — это зло современного футбола. Специалисты из Германии посчитали, что на принятие решения у судьи уходит слишком много времени, а по сути кардинально ситуация не меняется. Большинство из них приводили в пример матч Германия — Камерун на Кубке конфедераций, где за фол на Вернере его обидчику дали желтую карточку, а разбирались с видеоповтором целых пять минут. Футбол теряет динамичность с введением такой системы. Вторая причина недовольства — штаб-квартира в Кельне. «Я считаю, что у нас есть неправильные люди в Кельне», — сказал спортивный директор «Аугсбурга» Штефан Рейтер о верхушке управления VAR…».

4. Уравнение с неизвестными. Илья Казаков — о вопросах к сборной России

Перед чемпионатом мира-2018 нашей команде предстоит провести четыре товарищеских матча, соперниками россиян будут: Бразилия (23 марта, Москва), Франция (27 марта, Санкт-Петербург), Австрия (30 мая, Инсбрук), Турция (5 июня, Москва). У Станислава Черчесова осталось совсем немного времени перед стартом турнира, где Россия попала в группу А.

«С учетом травм Джикии и Васина, из-за которых оба, скорее всего, не смогут сыграть на чемпионате мира, поиск качественных центральных защитников обрел еще большую эмоциональную окраску, чем ранее. Еще полгода назад критиковать Васина и Черчесова, наигрывающего его в центре обороны сборной, было модно. Теперь же потеря армейского защитника выглядит настоящей катастрофой. И, разумеется, разговоры о возвращении хотя бы Березуцких, вспыхнули с новой силой».

5. Война бесконечности. Как фанатское недовольство влияет на Бундеслигу

За последний год посещаемость упала сразу у 12 немецких клубов из 18. В Германии этим показателем очень обеспокоены, но в основном фанаты, которые активно высказывают свое мнение.

«Традиционный футбол — то, что немцы ценят в своей лиге больше всего. А когда на него посягают, беды не избежать. В этот раз фанатская составляющая Германии пришла в бешенство из-за переноса части матчей на понедельник. Болельщики видят в этом решении только корыстное желание руководства DFL заработать побольше денег, игнорируя желания фанатов. «Очевидно, что лига и клубы готовы пожертвовать нашими интересами для получения наибольшей финансовой выгоды. Маркетинг — это их наивысший приоритет. Пока у них еще есть несколько евро в карманах, они могут не волноваться, как в самом начале летнего отпуска», — фанаты «Айнтрахта» максимально понятно объяснили свою позицию».



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Вынуждены с глубоким потрясением сообщить, что ушел из жизни капитан команды Давиде Астори, скончавшись от внезапной болезни. Просим всех проявить сочувствие в связи с ужасающим и деликатным характером ситуации, а также из уважения к семье умершего» Итальянский клуб «Фиорентина»

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