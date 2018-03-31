Лучшие тексты недели: Сборная России, психологи, «Москва футбольная»

«Лужники» прошли проверку перед ЧМ-2018. Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты 18-31 марта

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за минувшие две недели. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. 0:3, и скорой помощи не будет. Почему ломать что-то в сборной России уже поздно

Российская национальная команда провела два товарищеских (контрольных) матча с Бразилией (0:3) и с Францией (1:3). В конце прошлого года Россия играла еще с двумя грандами – Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3). Статистика для команды Черчесова безрадостная: 3 поражения, 1 ничья, при разнице мячей -4:10. Однако есть и один плюс – к ЧМ-2018 наша сборная подойдет без эйфории. А ведь именно от переоценки силы российских футболистов болельщики обычно во время крупных международных турниров.

«Если сейчас Игоря Денисова протащить в сборную России, это значит сломать главного тренера команды. Грубо, через колено, и спустить его мнение в унитаз перед всей командой. Вам нужна сборная на домашнем чемпионате с психологически сломленным тренером? Вам нужны сборы перед главным турниром, где каждый игрок будет знать, что на главного тренера можно надавить, чтобы решить свои проблемы попадания в состав? Вам в команде на этих трудных сборах, где только тяжелой и точечной работой над «физикой» можно исправить косяки нашей команды, нужен еще один искрящийся конфликт «игрок — тренер»? Вы можете ответить, что если этот тренер сломался, дайте нам нового. Но где его взять за пару месяцев до чемпионата мира?

2. Вячеслав Караваев: «Шансы выступить на чемпионате мира остаются. Моя задача – эти шансы увеличить»

Полтора года назад защитник Вячеслав Караваев покинул родной ЦСКА. За это время в карьере Вячеслава произошло многое: признание лучшим игроком прошлого сезона в «Спарте», а сразу после смены тренера — скамейка запасных. Интерес «Локомотива» и «Динамо», первый вызов в национальную сборную России. Переход на флажке трансферного окна в голландский «Витесс» — новый для Караваева вызов. А летом в этот клуб возглавит новый тренер — Леонид Слуцкий.

— Вы ушли из ЦСКА в том числе и потому, что Слуцкий не видел в вас конкурента Мариу Фернандесу. Теперь бразилец — правый защитник и в сборной России. Если придется поменять фланг, это на качестве вашей игры скажется?

— Во-первых, Слуцкий не говорил, что, мол, Фернандес вне конкуренции. Леонид Викторович просто видел меня в ЦСКА левым защитником, на той позиции и наигрывал. Да, я могу сыграть и слева. При необходимости могу поменять позицию без проблем. Но все-таки мое амплуа – правый защитник. Там я чувствую себя максимально комфортно и действую наиболее эффективно. Если фланг поменяю, тоже справлюсь. Но эффективность, скорее всего, чуть снизится.

3. «Это самая большая игра, с которой я столкнулся». Величайшая победа в карьере Маркуса Баббеля

К моменту переезда в Англию на счету Маркуса Баббеля было с десяток клубных трофеев, выигранных в составе «Баварии», и звание чемпиона Европы — со сборной Германии. Ему потребовалось чуть больше года, чтобы завоевать пять кубков с «Ливерпулем». А затем он оказался в инвалидном кресле, сраженный необычной болезнью. Однако Маркус выиграл битву с недугом.

«В результате вирусной инфекции у Маркуса Баббеля оказалась поражена нервная система. Он не чувствовал ног и потерял свою силу. «Мне казалось, будто я пробежал по снегу, и он потом стал таять прямо на мне», — пытался описать свои ощущения футболист. Маркус был парализован от коленей вниз, у него онемели руки, и он не чувствовал ни одной стороны лица. Близкие спортсмена настолько боялись за его жизнь, что даже приглашали в мюнхенскую клинику «Харлахинг» священника и молились за него.

В своей автобиографии Стивен Джеррард вспоминает момент, когда команде объявили о болезни Баббеля: «Клубный врач «Ливерпуля» Марк Уоллер рассказал нам про его заболевание и объяснил, насколько это серьезно. «Маркус вернется, но будет ли он готов на сто процентов, я не знаю», — сказал доктор. Баббель был нашим другом, и мы беспокоились о нем. «Как он заболел?» — спросил я. Док Уоллер не знал, что ответить. Болезнь Маркуса начиналась как грипп, а затем высосала из него почти всю жизнь. Он отсутствовал в Мелвуде (тренировочная база «Ливерпуля») месяцами. «Где Маркус? Нам нужно вернуть его», — недоумевали все вокруг».

4. Психолог Людмила Ясенецкая: «Взрослый спортсмен сам понимает, психолог ему нужен, парапсихолог или психиатр. И с какой целью»

В России до сих пор настороженно относятся к специалистам по психологии. «Лучший психолог – это главный тренер» — широко распространенный тезис среди российских тренеров. И все-таки психологи в российском спорте есть. Людмила Ясенецкая (Кирсанова) в футбольном и хоккейном сообществе специалист очень известный. Именно она получает доступ к секретам не только игроков и тренеров, но и лучших арбитров России.

— Спортсмен для обращения к психологу должен повзрослеть. А то иногда по паспорту ему 30, а по поведению и до 16 недотягивает. А в ответ Виктору Неверову (бывший психолог сборной России по футболу, ЦСКА, «Крыльев Советов», специалист по детектору лжи. — Ред.), поддержав предлагаемую им идеальную модель, когда спортсмены высокого уровня в психологической помощи не очень-то и нуждаются, скажу: спортсмены высокого уровня часто люди очень одаренные и талантливые и поэтому весьма непростые, с характером. Если при этом они еще и думающие, то примут решения о своем профессиональном росте и ресурсах, которые будут использовать самостоятельно…

Приведу простой пример — Уэйн Руни. Не самый скоростной и не самый высокий игрок, в 16 лет бросил школу, частенько пеняет на лишние килограммы, на руке татуировка названия альбома британской группы The Stereophonics «Just enoughed ucation to perform». Но в один прекрасный момент он начал не только физические, но и умственные тренировки. Не дословно, но передаю суть из его интервью: «Перед тем как заснуть накануне игры, я представляю, как буду действовать против соперника». Назовем этот метод визуализацией или использованием зрительных образов и отметим, что применялся он еще тренерским штабом олимпийской сборной СССР.

5. Столичный футбол. Как прошла презентация книги-путеводителя «Москва футбольная»

Еженедельник «Футбол» за последние несколько дней провел две презентации книги «Москва футбольная» — путеводителя по столице, написанного специально к чемпионату мира-2018. Мы открыли фотовыставку в двух шагах от Красной площади — на Охотном ряду с участием известных футболистов: Романа Широкова, Романа Павлюченко, Ролана Гусева, Дмитрия Сенникова, Юрия Ковтуна и других. А потом в рамках Международной выставке «Спорт» в Сокольниках встретились с читателями, ответив на многочисленные вопросы, представив книгу уже широкому кругу любителей футбола.

«Путешествие — отличное времяпрепровождение, а для кого-то даже образ жизни. Бродить по улицам городов, изучая достопримечательности, обмениваясь с друзьями впечатлениями — мало, что сравнится с таким отдыхом. А если еще и вооружен путеводителем с картой и картинками, то это вообще топ. А гидами нашей книги-экскурсии стали Лев Яшин, братья Старостины, Эдуард Стрельцов, Григорий Федотов и множество других легенд московских клубов. Их победами пропитан каждый футбольный уголок города, а истории их жизни лучше всего расскажут нам, почему Москва достойна быть футбольной столицей не только в 2018 году».

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