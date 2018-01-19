Лучшие тексты недели: Матч звезд КХЛ, русский «Футбонаут», предсказания будущего

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 13-19 января

Наш еженедельный дайджест с главными текстами, появившимися на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

Месси? – Нет. — Роналду? – Нет. — А кто?! Самые неочевидные предсказания на 2018 год

В нынешнем году будет много отличных футбольных событий. Один чемпионат мира в России чего стоит! Мы постарались найти плюсы и минусы и назвали самых неожиданных триумфаторов. Почему именно сборная Англии выиграет ЧМ-2018? Благодаря чему и кому Кубок чемпионов достанется «Баварии», а турнир РФПЛ выиграет «Локомотив»? Футбол – это не только командные успехи, но и личные достижения: какой игрок побьет трансферный рекор Неймара (222 млн евро, заплаченных «ПСЖ» — «Реалу» прошлым летом), а также кто из звезд настоящего бросит вызов Криштиану Роналду и Лионелю Месси в борьбе за «Золотой мяч»?

«Восемь очков отрыва перед весенней частью российского сезона – достаточно большой задел для «Локомотива». Кроме того, вкус приближающегося чемпионства усиливается на фоне всеобщей игровой импотенции. ЦСКА страдает от нехватки топовых игроков и выдает суперпрагматичный футбол. «Зенит» прошлым летом закупился аргентинцами, разворовал «Ростов», но Роберто Манчини так и не придумал, что делать со всем этим добром. «Краснодар» тонет в собственной идеологии, а игроки этой команды нередко выслушивают претензии Игоря Шалимова из-за «недостатка своего класса». Реальным соперником для «Локомотива» в борьбе за «золото» видится один лишь «Спартак». Команда Массимо Карреры набрала неплохую форму перед перерывом и грохнула ЦСКА, но у красно-белых есть еще два месяца, чтобы потерять накопленные кондиции и отпустить «Локо» вперед».

Просто космос! Чем запомнился юбилейный Матч всех звезд КХЛ

Неделя звезд хоккея-2018 в десятый сезон КХЛ прошла в столице Казахстана Астане. Праздник удался. Это и «Мастер-шоу» с семью разнообразными конкурсами для хоккеистов: круг на скорость, хоккейный биатлон, надежная защита, сила броска, эстафета, эффектный буллит и эстафета хоккейного мастерства. Соревнования маскотов клубов. А также турнир команд четырех Дивизионов КХЛ: Харламова, Тарасова, Чернышева и Боброва. Не обошлось и без гостеприимного казахского колорита.

«Накануне «Мастер-шоу» хоккеисты оказались вовлечены в еще одно увлекательное приключение, не прописанное в официальной программе. В три часа ночи по местному времени всех постояльцев отеля, в котором поселились игроки, эвакуировали из-за задымления на подземной парковке. «Я был в душе в этот момент, готовился ко сну. Вначале подумал, что это опять допинг-контроль пришел. Но оказалось все намного серьезнее. Я сначала в трусах вышел, потом увидел, что все начали бегать по отелю и кричать снизу, чтобы спускались. Неприятно, конечно, зато все увидели друг друга сонными и без макияжа», — поделился впечатлениями Илья Ковальчук».

Базовые ставки. Где будут жить и работать сборные ЧМ-2018

Все сборные-участницы чемпионата мира определились с городами, в которых они будут базироваться во время турнира. Целая группа команды обосновалась в Подмосковье. Португальцы во главе с Криштиану выбрали Кратово, они будут жить в месте, которое было построено для исчезнувшего с футбольной карты России «Сатурна», а тренироваться на поле, куда приземлялся вертолет с игроками «Анжи» в жирные годы эпохи Сулеймана Керимова. Аргентина Лионеля Месси поселится в Бронницах. Место это достаточно скромное, тут обычно тренируются юношеские сборные России. Действующие чемпионы мира немцы тоже достаточно скромны – они выбрали бывший военный санаторий, а теперь базу ЦСКА в Ватутинках. Ну, а бразильцы, с их любовью к солнцу и теплу, отправятся в Сочи, в отель, где в каждом номере есть зеркала напротив кроватей, а во всех душевых стеклянные стены. А во дворе бассейн, правда, он общий для всех постояльцев.

«Российская футбольная сборная давно мечтала обзавестись собственной базой. Во времена Романцева команда жила в подмосковном санатории «Бор». При Хиддинке, Адвокате и Капелло обитала в гостиницах в центре Москвы. Перед домашним чемпионатом мира наконец-то осела в Новогорске. Здесь для нее полностью реконструировали отдельный корпус, превратив его в четырехзвездочный отель. Рассказывают, что главный тренер сборной Станислав Черчесов сам утверждал даже цвет стен в номерах игроков. Здесь же построено два футбольных поля, рядом все условия для восстановления и несколько корпусов для других видов спорта. Все это обошлось в 400 млн рублей».

Встать со дна в «Брюгге». Илья Казаков — о Владимире Габулове

Вратарь сборной России Владимир Габулов в 34 года решился на кардинальную перезагрузку карьеры. Из тульского «Арсенала» он перебрался в бельгийский «Брюгге». Для современной футбольной России – это достаточно необычно. Илья Казаков объяснил в своей колонке, как такое стало возможным.

«История трансфера, как рассказывают, была простая. Соглашение с «Арсеналом» подразумевало возможность ухода в зарубежный клуб с выплатой небольшой компенсации со стороны игрока. «Брюгге» позвал Владимира Габулова, потому что искал вратаря под Лигу чемпионов: у бельгийцев есть два молодых голкипера и один возрастной, ровесник россиянина, у которого весной заканчивается контракт. Тренер вратарей Томислав Родич работал в «Зените» с Луческу, хорошо знал российский и балканский рынок. Взять опытного голкипера бесплатно, предложив ему обычную зарплату, – это удача, особенно в зимнее окно. Миодраг Божович характеристику своему первому номеру должен был дать отменную – тренер «Арсенала» практически всегда в спорных вопросах отталкивался от пользы своих игроков, чем и заслужил к себе такое отношение со стороны футболистов в России. С одной стороны, получается, что в этой истории все завязано на личных отношениях и знакомствах Габулова: Черчесов, Чанов, Аджоев, Родич. Но это шутка, конечно».

Били и будут бить. Как в СССР изобрели тренажер, ставший через 50 лет секретным оружием Дортмунда

Самый известный современный футбольный тренажер – тот, что был рассекречен дортмундской «Боруссией» пять лет назад. Он представляет собой комнату 14 на 14 метров. Каждая из ее стен разделена на квадраты, они могут подсвечиваться лампочками, а в углах зала установлены футбольные «пушки» — они заряжены мячами. Упражнение выглядит просто: мяч вылетает из пушки в центр комнаты, где стоит футболист, который должен обработать спортивный снаряд и послать его точно в подсвеченный в данный момент квадрат. Именно благодаря тренировкам в такой комнате Марио Гетце забил победный мяч в финале чемпионата мира-2014. Такой тренажер используется не только в Германии, но и на постсоветском пространстве, например, в казахстанском «Кайрате», том самом где выступает Андрей Аршавин.

«Футбонаут» управляется с планшета, стоит 3,5 млн евро и, конечно, по сравнению с поделкой казанских инженеров смотрится как пришелец из другой галактики. Но два изобретения разделяют 50 лет, и если бы в 1962 году всерьез заинтересовались казанской разработкой, в финале ЧМ-2014, возможно, с разворота забивал бы кто-то другой. А в СССР было полно попыток придумать другие футбольные тренажеры. Сейчас некоторые из них смотрятся наивно, но возможно, могли бы работать не хуже, чем секретный «Футбонаут». В приложении к журналу «Юный техник» «Умелые руки» за 1979 год можно найти тринадцать идей для футбольных тренажеров – и все из досок, веревок и сеток. Некоторые из идей используются и сейчас».

Цитата

«У Шона Дайча всегда был такой голос. Возможно, потому, что он ел дождевых червей. На каждой тренировке. Ужасно. Я никогда не видел ничего подобного. Все выглядело так: «Опа! Да это же дождевой червь». И потом он его ел. Отвратительно и очень странно. Игроком он был замечательным, но это…Червяки всегда валялись вокруг, все вечно на них жаловались. Думаю, это была провокация с его стороны. Чтобы нас отвлечь, он съедал одного-двух червей»

Сорен Андерсен, нападающий «Бристоль Сити» 1998-1999 годов

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