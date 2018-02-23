Лучшие тексты недели: Ложные фулбеки, теорема Лобановского, договорные матчи, Лига Европы

Геркус спешит поздравить Семина. Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 18 — 23 февраля

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Амплуа будущего. Часть I. Ложные фулбеки

Футбол продолжает меняться. Появляются новые требования к позициям. Мы запустили сериал, в котором Григорий Ефимов рассказывает об игроках ближайшего будущего. Рассмотрены уже два типа таких футболистов: ложные фулбеки и гибридные центральные полузащитники. В статьях много конкретных примеров и подробных схем, все предельно понятно. Настоящий нон-фикшн.

«Зона действий фланговых защитников постепенно расширяется. Сначала они сосредотачивались в первую очередь на разрушении. Потом они стали действовать по всему флангу и играть все более важную роль в нападении, вплоть до подключений в чужую штрафную и завершения атак. Теперь, после полного захвата флангов, крайние защитники растут вширь и распространяют свое влияние и на центральную зону».

2. Расчетный лист. Проверяем «Теорему Лобановского»

Про Валерия Лобановского есть много легенд и мифов. Одна из них рассказывает про его знаменитый «сухой лист». Про тот самый лихо закрученный удар с углового, после которого мяч, огибая голкиперов, часто оказывался в сетке ворот. Якобы, Лобановский с помощью физических формул рассчитал траекторию полета мяча и математически вычислил точку на спортивном снаряде, в которую надо бить, чтобы он описывал правильную баллистическую кривую и опускался за спиной вратаря. Андрей Вдовин разобрался: миф это или так все и было на самом деле?

«Каждый гол в 21-м веке в ведущих лигах стоит миллионы евро. Если бы «сухой лист» можно было рассчитать и поставить его выполнение на поток, все ведущие университеты мира бились бы над этой задачей. А пока их хватило только на то, чтобы попытаться понять, как такие удары могут исполнять мировые звезды. Например, Криштиану Роналду. Пару лет назад португальца обвешали всевозможными датчиками и заставили выполнить два вида удара: первый крученый, второй – его фирменный, после которого мяч в последний момент «клюет» в сторону…»

3. Рикарду Роша: «После первой игры в Англии мне наложили на лицо два шва. А спустя две-три игры у меня их было уже пять»

Рикарду Роша выступал сборную Португалии, а еще отметился появлением сразу в трех английских дивизионах, был любим фанатами и играл вместе с Андреем Карякой и Романом Павлюченко. И у него есть несколько отличных историй, чтобы вы убедились, насколько футбол эмоциональная и искренняя игра.

— В Чемпионшипе особенно запоминающимся для вас стал матч против «Саутгемптона». Вы случайно пнули мяч в фанатскую трибуну «святых». Мне показалось, что в тот момент они были готовы вырваться на поле и разорвать вас.

— Я как раз на прошлой неделе был в Портсмуте, и все вокруг вспоминали тот эпизод. Честно говоря, я так и сказал им: «Я лишь хотел выбить мяч за пределы поля и целился в рекламный щит! Но промахнулся и угодил точно в фанатов «Саутгемптона». А «Портсмут» и «Саутгемптон» давние соперники, и их фанаты решили, что я сделал это специально. Они собирались выскочить на поле и размазать меня.

— А потом еще появился Адам Лаллана и получил от вас пощечину.

— Он подбежал и начал орать на меня. На эмоциях я ударил его по лицу. А после этого у меня в голове промелькнула мысль: «Черт, зачем я это сделал, меня же сейчас удалят с поля!» К счастью, судья показал мне желтую карточку. Но я все равно был недоволен и пошел спорить с ним.

4. Призраки прошлого. В Испании возобновили громкое дело о договорных матчах

Расследование договорного матча между «Леванте» и «Сарагосой», который состоялся еще в 2011-м, вновь в центре внимания. Впервые в истории испанского футбола под угрозой оказались карьеры игроков калибра Андера Эрреры (сейчас выступает за «МЮ») и Габи (теперь капитан «Атлетико» Мадрид).

«Испанская прокуратура запросила для всех отличившихся (36 футболистов, два тренера и три руководителя) по два года тюремного заключения и шестилетнюю дисквалификацию от любой деятельности, связанной с футболом. По первому пункту все фигуранты дела из подгруппы «Футболисты» могут дружно выдохнуть: в Испании сроки до двух лет в случае первого нарушения закона являются условными…»

5. Упала ранняя звезда. Как ЦСКА вышел в 1/8 Лиги Европы

Три российских клуба продолжают борьбу в 1/8 Лиге Европы: ЦСКА, «Локомотив», «Зенит». И только «Спартак» прекратил борьбу, уступив по сумме двух матчей «Атлетику».

«К концу первого тайма казалось, что «красно-синие» технично «засушат» остаток времени и уйдут с голыми нулями на табло. Но уже в компенсированную арбитром минуту Константин Кучаев открылся под отличный пас Бибраса Натхо, прострелил в штрафную и Алан Дзагоев замкнул передачу. 1:0! От этого гола легко вздохнули не только российские болельщики, но и сербы, осознавшие, что дополнительного времени в этой игре не будет точно. В перерыве стадион стремительно опустошился — все болельщики скрылись в поисках тепла..»

Цитата

Сначала в «Спартаке» подумали, что я не могу играть на европейском уровне» Софьян Ханни, полузащитник «Спартака»



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