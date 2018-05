Лучшие тексты недели: «Ливерпуль», «Реал», сборная России, Марадона

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты 20 — 26 мая

1. На краю чемпионата мира. Андрей Вдовин – о сборной России

Сборная России отправилась в Австрию готовиться к домашнему чемпионату мира. В тирольские горы, в деревню Нойштифт, где спряталась от нас с вами и того недоверия, что царит вокруг нее.



Ко всей сборной Россия относится очень странно. Из всех ее игроков страна уверенно знает в лицо только Акинфеева и Игнашевича, путает Ташаева с Зобниным и впервые слышит фамилию Чалов. Шутки про российских футболистов вырвались из интернета на ТВ, и каждая вторая из них содержит прилагательное «деревянный». Все так или иначе топчутся на сборной. А все потому, что страшно. Страна не хочет еще раз поверить в сборную России — она боится еще одного разочарования.

2. Юрий Баскаков: «Все, чего я добился, – благодаря ЦСКА. Воспитали меня там»

Младший представитель династии арбитров Баскаковых — Юрий — не судит уже почти семь лет. Но до сих пор остается рекордсменом по матчам в Премьер-лиге (225). Хотя его отец, один из лучших рефери советского футбола Валерий Баскаков, сына в своей профессии видеть не хотел.

— Так что вам сказал Морозов?

— После матча в подтрибунном помещении подошел: «Передай папе, что у него сын — сучонок вырос». Помирились мы с Юрием Андреевичем спустя год с небольшим. Я судил матч в Калуге. Там «Зенит» на Кубок у местного «Локомотива» 3:0 выиграл — Гена Попович все три мяча забил. Морозов после финального свистка подошел, пожал руку: «Извини, тогда погорячился».

— ЦСКА для вас остается особенной командой?

— В еврокубках переживаю за армейцев с особой симпатией. А в чемпионате России эмоций болельщика у меня нет. Ко всем отношусь ровно.

— Вы говорили, что в начале карьеры сердце разрывалось, когда приходилось принимать жесткие решения против ЦСКА.

— Ну и что? Было бы намного хуже, если б я, воспитанник ЦСКА, с улыбкой нарушения пропускал. Готов утверждать: ни разу мое армейское прошлое на судейское решение не повлияло. Но готов утверждать и другое: ЦСКА для меня – клуб особый. Все, чего я добился, – благодаря ЦСКА. Воспитали меня там. Человеческие качества, жизненные ценности, отношение к людям и профессии – это все оттуда.

3. Сингл веры. Как фанаты «Ливерпуля» создают европейские хиты

Фанаты «Ливерпуля» — те, кто своими голосами могут перевернуть историю. Их эмоциональное хоровое исполнение «You’ll Never Walk Alone» в перерыве финала ЛЧ в Стамбуле в 2005 году вдохновило «красных» на величайший камбек. 26 мая в день финала Лиги чемпионов-2018 Киев охватит новый хит: красные сектора «Ливерпуля» будут исполнять чант Allez! Allez! Allez!

We’ve conquered all of Europe (Мы завоевали всю Европу),

We’re never gonna stop (Мы никогда не остановимся),

From Paris down to Turkey (От Парижа до Турции), — отсылка к победам «Ливерпуля» в финалах ЛЧ в Париже в 1981 году, когда был обыгран «Реал» (1:0), и в Стамбуле в 2005-м.

We’ve won the f***ing lot (Мы выиграли чертовски много),

Bob Paisley and Bill Shankly (Боб Пэйсли и Билл Шенкли), — легендарные тренеры «Ливерпуля», в сумме завоевавшие три десятка трофеев с клубом

The fields of Anfield Road (Поля Энфилд Роуд),

We are loyal supporters (Мы преданные болельщики),

And we come from Liverpool (И мы приехали из Ливерпуля),

Allez! Allez! Allez!

4. Всегда говори нет. Пять вещей, которых не совершает капитан «Атлетико»

«Атлетико» — победитель Лиги Европы. За восхвалениями Антуана Гризманна и его двух голов мало кто заметил красивейшую точку в конце матча, поставленную испанцем Габи. Он один из немногих капитанов крупных клубов, чья звездность ставится под сомнение, а игра — никогда.

«Габи — правая рука Симеоне: он полностью понимает требования тренера, доносит их до одноклубников, настраивает психологически футболистов и просто является связующим звеном на поле. В награду Габи получил доверие, максимум игрового времени и капитанскую повязку. «Я горжусь, что Габи носит этот номер» — испанец выступает в «Атлетико» под 14-м номером, под ним когда-то выступал и сам Симеоне».

5. Best of the Брест. Диего Марадона будет работать в «Динамо Брест». Если не испугается холодов

Легенде мирового футбола нашли новое место работы. Он станет лицом белорусского «Динамо» из города Бреста. Объясняем, зачем и при чем тут арабские деньги.

«Динамо» составило долгосрочный план развития клуба. А в 2021 году планирует участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов. На фоне таких серьезных планов приглашение аргентинца выглядит деструктивным решением. Всем известно, насколько этот человек не умеет ладить с другими. И о том, чем была богата его постфутбольная карьера: скандалами, проблемами с наркотиками и связями с проститутками.

