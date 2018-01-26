Лучшие тексты недели: Лимит, Блаттер и Платини, «Реал»

Алексис Санчес стал игроком «МЮ»

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 20-26 января

Наш еженедельный дайджест с главными текстами, появившимися на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

Виктор Булатов: «Когда шел в «Спартак», мне сказали: «Даже не думай — иди. Ты испытаешь футбольный оргазм»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» за свою жизнь общался со многими известными людьми из мира спорта, искусства и политики. После окончания карьеры футболиста Виктор Булатов стал тренером, а в январе начал работу уже в шестом по счету клубе.

«Анатолий Федорович Бышовец после хорошего сезона в Самаре позвонил и сказал: хочу видеть тебя в «Зените». Виталий Мутко был тогда президентом клуба. Я прилетел в Питер, подписал контракт. Как раз тем вечером был банкет в «Астории». Команде «Зенит» меня уже представили как их футболиста. Потом так получилось, что уехал в Москву. Вдруг позвонил Александр Тарханов. Мы с ним встретились, и он убедил меня пойти именно в «Торпедо». Мутко я потом звонил, извинялся. Мы специально встречались с ним. Объяснил ситуацию. Он меня простил, порвал тот контракт. Мог бы дисквалифицировать, но не стал».

Вывод легиона. Что происходит с лимитом на иностранцев в российском футболе

В российском футболе после того, как Виталий Мутко объявил о приостановлении своей деятельности на посту главы РФС, наступила эпоха перемен.

«Все понимают, что лимит — это прежде всего политический вопрос. Как ни странно, он плотно увязан с выступлением сборной России на ЧМ-2018. Если оно получится удачным, то от футбола могут отстать и дать клубам право самим решать многие вопросы. Если провальным, то под лозунгом «Спасем футбол» режим госрегулирования и лимит на легионеров могут врубить на полную мощность».

Изгои. Зепп Блаттер и Мишель Платини: где они сейчас, что с ними?

Экс-главы ФИФА и УЕФА отстранены от футбола. Причина – коррупция. Обоим запрещено даже появляться на футбольных матчах в качестве гостей. Однако и тот и другой, скорее всего, приедут в Россию на ЧМ-2018.

«Совсем недавно 62-летний француз громко прошелся по Зеппу Блаттеру: «Блаттер всегда спасал свою шкуру. Он никогда не защищал меня или еще кого-либо. Это самый большой эгоист, которого я знаю. Он всегда говорил, что последний скальп снимет именно с меня. Знаю, что Блаттер был зациклен на мне, и я даже не говорю о ревности, которую он испытывал по отношению к моей футбольной карьере. Мне больно от того, что меня бросили в одну клетку со всеми и сказали, что Мишель Платини неразрывно связан с коррупцией в ФИФА».

Королевский размен. Какие перемены ждут мадридский «Реал»

«Реал» переживает кризис. И сомнений в том, что мадридцам необходима перезагрузка уже не осталось. Вопрос только в том, кто придет на смену нынешним лидерам. И какую сумму за новичков придется заплатить Флорентину Пересу.

«Президент «Реала» предположил, что у Неймара было бы больше шансов на выигрыш «Золотого мяча», выступай он в Мадриде. Разумеется, Роналду после таких слов был в гневе. Однако в Мадриде далеко не все поддерживают решение Переса переманить Неймара. Существует большое недоверие к отцу бразильца, одновременно исполняющему роль его агента».

Бизнес-ланч. Чем занимается Филипп Лам после окончания карьеры

Бывший капитан сборной Германии, завершив карьеру, по-прежнему остался в центре внимания Теперь он успешный бизнесмен и журналист, который берет в прямом эфире телеинтервью у канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Ситуация сюрреалистична: вы давно видели футболистов, даже бывших, вступающих в споры с политиками? Но складывается ощущение, что Лам очень даже не против направить свою неиссякаемую энергию в сторону политики, что он уже и начал делать через сферу здравоохранения».

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Здорово, что мы едем на Олимпиаду. Здорово и приятно.

Павел Дацюк, нападающий сборной России по хоккею

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