Лучшие тексты недели: Колыванов — о Дзюбе и Смолове, «Авангард» в финале Кубка, Венгер покидает «Арсенал»

Гол «Ахмата» в ворота «Спартака». Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты 22-28 апреля

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за минувшие две недели. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Игорь Колыванов: «С Испанией будет сложно, а Португалию мы можем обыгрывать. Даже с Роналду»

Он почти 10 лет выступал за сборную СССР/СНГ/России, трижды мог поехать на чемпионат мира, но все три раза на карьерном пути нападающего вставала драма, причем лишь раз – драма футбольная. Став тренером, Игорь Колыванов, воспитывал в молодежной сборной тех, на кого в преддверии ЧМ-2018 возлагают главные надежды. В интервью еженедельнику «Футбол» главный тренер «Торпедо» объяснил, чем нынешний Федор Смолов отличается от себя двадцатилетнего, сравнил Диего Марадону с Лионелем Месси, рассказал, почему сдала позиции в мировом футболе Италия.



— Дзюбу по молодежной сборной вы тоже знаете. Артем – специфический нападающий?

— А любой нападающий выше 190 сантиметров – специфический. И по особенностям движения, и по работе с мячом, и по качествам, которые их выделяют. Если их сильные качества грамотно и вовремя использовать, роль больших нападающих может быть не просто заметна, но и бросаться в глаза. Например, когда через пас проходить середину поля не получается, а защита соперника уже устала, длинные передачи на большого нападающего, который выигрывает борьбу и хорошо видит партнеров, дает весомое преимущество. Впрочем, Дзюба и в подыгрыше может быть полезен, и в завершении…

2. Под грифом «и.о». Хоккейный портрет нового главного тренера сборной России Ильи Воробьева



Олег Знарок устал от работы в сборной России и решил прервать тренерскую карьеру. Такова ли настоящая причина ухода или 55-летнего специалиста утомил клан Ротенбергов и их попытки оказывать влияние? Пока это остается тайной. Зато теперь у национальной хоккейной команды появился новый главный тренер – Илья Воробьев. Правда, пока как исполняющий обязанности. Но сомнений нет: при выполнении нескольких пунктов приставка отпадет.

«Основные качества молодого тренера – это коммуникабельность и тактическое умение сменять схемы во время матча. Лидеры «Магнитки» знают требования Воробьева — его ставка делается на агрессивность и надежную оборону: во время наступления соперника нужно вынести игрока со своей синей линии (иногда и жестким приемом в рамках правил) и начать стремительную контратаку, стараясь передвигать шайбу по бортам. Чтобы убедиться в успехе такого хоккея, достаточно вспомнить сборную Германии: игроки Марко Штурма вышли в финал Олимпиады благодаря подобной схеме. Сам же Илья-хоккеист провел в западноевропейской стране 13 лет карьеры, поэтому он хорошо знаком с подобным ведением игры».

3. Позаботьтесь об «Арсенале». Арсен Венгер покидает лондонский клуб спустя 22 года

Непопадание в Лигу чемпионов, чудовищное отставание от топовой тройки АПЛ, всего лишь три гостевые победы в Премьер-лиге, вылет из кубков, слабая надежда на победу в Лиге Европы – Арсен Венгер явно не хотел уходить из «Арсенала» таким образом. Но время пришло: спустя 22 года работы французский коуч объявил, что покинет «канониров». И сделает это по окончании нынешнего футбольного года.

«Я профессионал, в прошлом много раз доказывал свою преданность клубу. Я люблю «Арсенал», — год назад сказал Арсен Венгер. Француз провел в команде 22 года, но последние сезоны превратились в настоящие кошмары: с разгромами в ЛЧ и антирекордами в чемпионате Англии. Прощание с мсье грустно, но убиваться из-за этого бессмысленно. «Арсеналу» просто необходимы изменения, которые Арсен Венгер так и не смог предложить».

4. Ave, Курск. «Авангард» добрался до финала Кубка России за счет хитрости

В финале Кубка России 9 мая в Волгограде встретятся команды, которых никто не рассчитывал увидеть в решающей встрече турнира: курский «Авангард» и «Тосно».

«Тосно» будет очень сложно предугадать тактику соперника. Несмотря на победу над «Спартаком», у клуба из Ленобласти проблемы – аутсайдер РФПЛ не может отыграться 1) если пропускает первым; 2) если гол в ворота «Тосно» забит во втором тайме (тот же «Спартак» — исключение). Второй пункт – радость для курян: все их голы в текущем розыгрыше турнира забивались только во вторые 45 минут.

5. Точка перелома. Аарон Рэмзи – тот, кто поведет за собой «Арсенал»

В нынешнем сезоне Рэмзи проявляет себя как настоящий лидер «Арсенала», играя сильнее чем когда-либо и задвинув на второй план даже Месута Озила. Но в свете ухода Венгера будущее Аарона остается под вопросом. Контракт валлийца действует до лета 2019-го, а это значит, что в ближайшее время клуб должен определиться, хочет ли он сохранить игрока.

«Я не продам Рэмзи и за 50 млн фунтов», – когда-то убеждал Венгер. Теперь решать судьбу игрока будет кто-то другой. И если этот кто-то видел, как Аарон шаг за шагом преодолевал адские муки ради возможности вновь быть полезным «Арсеналу», а сейчас превращается в его главную звезду, он сделает максимум для того, чтобы Рэмбо остался. Люди с такой силой воли лишними не бывают. Только бы травмы впредь обходили его стороной.

Цитата

Я хочу официально объявить о своем решении покинуть клуб. Это мой последний сезон в составе «Барселоны». Я очень долго все взвешивал и обдумывал это решение. Я хочу, чтобы меня запомнили как великого футболиста и человека» Андрес Иньеста, полузащитник «Барселоны»

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