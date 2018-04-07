Лучшие тексты недели: интервью Семака и Глеба, амбиции Трампа и Саввиди

Сергей Семак и тренерский мандраж. Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты 1-7 апреля

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за минувшие две недели. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Александр Глеб: «Венгер никогда не проводил тактических занятий, не разбирал соперников»

Один из самых успешных игроков постсоветского пространства, выступавший за лондонский «Арсенал» и «Барселону», выигрывавший Лигу чемпионов, рассказал несколько занимательных историй о Месси, Ибрагимовиче, Анри, Гвардиоле и Венгере.

«Я нисколько не сожалею, что приехал в «Барсу». Но у меня тоже была похожая ситуация, что и у Ибрагимовича, а именно: небольшая обида на Пепа. Он же, наоборот, хотел, чтобы я интегрировался в команду, учил язык, часто звонил мне, говорил, что видит меня на той или другой позиции. Но сам я в силу личных причин пошел на обострение ситуации, поэтому, наверное, и не получилось хорошего расставания. Да и Гвардиола был еще молодым тренером. Возможно, будь он постарше, у него нашлись бы слова, которые помогли бы разрулить ситуацию. Венгер, кстати, немного обижается на меня. Даже когда «Арсенал» приезжал в Минск, Арсен мне опять сказал, что зря ушел. Видимо, он рассчитывал на меня».

2. Сергей Семак: «У меня нет договоренностей с «Зенитом»

Бывший капитан сборной России уже стал хорошим тренером, в чем убеждает его работа с «Уфой» — команда идет на 6-м месте в турнирной таблице. В интервью еженедельнику «Футбол» Сергей Семак рассказал о своих тренерских взглядах. И что он потерял, когда променял Санкт-Петербург на Уфу.

— Помните свой первый матч в качестве главного тренера «Уфы»? Есть игроцкий мандраж, а есть тренерский мандраж. Они отличаются друг от друга?

— Тренерский неизмеримо выше. Когда ты игрок, ты один из членов команды: вас 11 игроков плюс тренеры, врач, кто еще? Всего, скажем, 15 человек. И вся ответственность за результат делится на 15. А когда ты главный тренер, такая же ответственность делится на тебя одного. Так что соотношение 1 к 15: от того, что чувствует игрок, главный тренер чувствует в 15 раз больше.

3. У Трампа снова выборы. Совместная заявка США, Канады и Мексики на чемпионат мира-2026

На данный момент известны страны, где пройдут два ближайших чемпионата мира: Россия и Катар. С турниром, который состоится через 8 лет пока неопределенность. Выборы хозяина ЧМ-2026 состоятся на конгрессе ФИФА, он пройдет 13 июня в Москве. В гонке участвуют всего две заявки: совместному проекту от США, Канады и Мексики противостоит Марокко.

«Принципиальным отличием при выборе организатора ЧМ-2026 станет изменение в процедуре голосования. После побед заявок России и Катара на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 отныне голосовать нужно будет не анонимно, а открыто. Это должно помочь искоренить коррупцию, которая значительно влияла на последние определения стран-хозяек ЧМ. И подобный поворот также обещает выйти боком для американцев. Дело в том, что именно США выступали инициаторами расследований коррупционных скандалов в ФИФА. Из-за этого почти все представители Южной Америки и значительная часть представителей стран Азии принципиально проголосуют за Марокко. Ведь именно они пострадали больше всего. При этом все понимают, что экономическая составляющая США, Канады и Мексики намного лучше, но в данном случае мало кто будет ориентироваться на экономику».

4. Бежать позади паровоза. «Локомотив» дал шанс преследователям. Кто им воспользуется?

«Локомотив» после поражения от «Амкара» уже не выглядит таким недосягаемым. Пять очков отрыва по потерянным, два по набранным — с этим можно бороться. У стаи преследователей с клыков уже капает слюна: «Спартак», ЦСКА, «Зенит» — кто из них способен на решающий рывок?

«Самый роскошный календарь на финише РФПЛ – у «Спартака» — ни одного матча с прямыми конкурентами: «Анжи» (г), «Урал» (г), «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (д). Ни одного соперника, которому еще что-то надо в этом сезоне. Есть только одно но — Кубок России. 4 апреля «Спартак» победил «Крылья Советов» в 1/4 финала, теперь — 18 апреля «красно-белые» встречаются с «Тосно», финал — 9 мая с победителем пары «Шинник» — «Авангард» в Волгограде. Невесть какие соперники, но каждый будет упираться, и три дополнительных матча за полтора месяца — серьезная нагрузка. Но «Спартак» вряд ли будет выбирать какой-то один из двух титулов — Леониду Федуну нужны оба».

5. Греческий огонь. Российский владелец ПАОКа взрывает весь чемпионат

Российский миллиардер Иван Саввиди, владеющий греческим ПАОКом ведет борьбу за футбольную справедливость. Чтобы защитить свою команду Саввиди носит с собой пистолет. И уже поплатился за любовь к огнестрельному оружию. Однако сдаваться не намерен.

«Греческий футбол погряз в коррупции и всяческих махинация. Уже много лет ведется работа по борьбе с этой проблемой, но безрезультатно. ПАОК и Иван Саввиди первыми начали открытую «войну» с этой системой, которая зародилась в Афинах. Мы пытаемся исцелить греческий футбол и федерацию. Естественно, это все не нравится людям, которые управляют системой. Угрозы, письмо с пулей новому президенту федерации, взрывы, гранаты, насилие в отношении журналистов и игроков нашего клуба – это лишь малая часть того, как система мстила нам за все в этом сезоне», — говорится в официальном ответе пресс-службы ПАОКа еженедельнику «Футбол».

Цифра

100 очков набрал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в нынешнем сезоне НХЛ Он забросил 39 шайб и отдал 61 результативную передачу. Таким образом Кучеров стал стал 6-м российским игроком в истории НХЛ, кто достигал отметки в сотню очков в одном сезоне

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