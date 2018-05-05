Лучшие тексты недели: Имидж футболистов, чемпионат мира по хоккею, «Марсель» в финале Лиги Европы

«Динамо» сохранило место в РФПЛ. Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты 29 апреля — 5 мая

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за минувшие две недели. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Пиджак на футболку. Как так получилось, что футболисты стали частью модного мира

Мир футбола стал слишком похож на мир других звезд. Но как так получилось, что футболисты тоже теперь содержат своих собственных экспертов моды и спорят, у кого круче стиль?

«Серхио Рамоса за всю карьеру часто бросало в крайности: то он одевается максимально просто и по классике, то напоминает рэпера из «Восьмой мили». Испанец может выйти на люди в синем пальто и в футболке с изображением Бэтмена, чем смутит весь Мадрид. Но стоит защитнику надеть классический костюм от Gucci, как он тут же становится одним из самых стильных представителей Испании».

2. Поменяться местами. Чемпионат мира-2018 в ранге сильнейшего турнира сезона

Победа российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане стала самым обсуждаемым хоккейным событием в России. Этого триумфа в нашей стране ждали долгих 26 лет и после него радостно успели воскликнуть: «Красная машина» вернулась!» Доказать или опровергнуть этот тезис должен предстоящий чемпионат мира, на котором, в отличие от Олимпиады, могут выступать игроки из НХЛ.

«Впервые в XXI веке по уровню участников он будет превосходить олимпийский турнир. Здесь будут канадцы во главе с лучшим бомбардиром НХЛ двух последних лет Коннором Макдэвидом, американцы под руководством трехкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Кейна и конечно же действующие чемпионы мира из Швеции с целой россыпью игроков из НХЛ в обойме. Если россиянам удастся одолеть их, тогда слова о возрождающейся «красной машине» станут не просто разговорами, а подтвержденным фактом».

3. Руками не трогать. Почему «Марсель» не сможет выиграть Лигу Европы

«Марсель» снова последняя надежда Франции в еврокубках, как это было в 1990-х, когда провансальцы выиграли для страны последний крупный трофей – Лигу чемпионов-1992/93. Но сейчас победить в Лиге Европы — втором по значимости еврокубке – у клуба не получится.

«Марсель» напоминает прошлогодний «Лион», что мог пропустить трижды, а забить пять раз. С той лишь разницей, что провансальцы зачастую вовсе забывают, зачем выходят на поле и как футболисты должны между собой взаимодействовать. Кратковременные перебои памяти в Лиге Европы случались в этом сезоне с командой нечасто, но в решающий момент Руди Гарсия может вновь не ощутить настроение своей команды.

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Много говорил с Хашиме Мастуром, даже угрожал. Он стал известен благодаря своим видеороликам в интернете, а не благодаря игре. Почему он больше не снимает видео? Я сказал, что выбью ему зубы!» Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Милана»

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