Лучшие тексты недели: игрок года в России, Бракамонте, Клопп и Моуринью

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 16-22 декабря.

Новый еженедельный дайджест с главными текстами, который были опубликованы на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Лучший. Андрей Вдовин – о голосовании еженедельника «Футбол» за титул игрока года в России

На следующей неделе еженедельник «Футбол» назовет имя лучшего игрока-2017. Наш журнал определяет футболиста года с 1964 года по опросу журналистов, которые называют свои тройки лучших игроков. За первое место начисляется 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. Кто из футболистов набирает больше всех очков, тот и становится победителем! За всю историю опроса только один игрок трижды признавался лучшим. Было это еще в советские времена, когда футболистом года в 1973-м, 1974-м, 1975-м становился нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Олег Блохин. В прошлом 2016-м год лучшим был признан нападающий сборной России и «Краснодара» — Федор Смолов. Имя лауреата-2017 по традиции будет названо в 52-м номере еженедельника «Футбол», а также на сайте ftbl.ru. Не пропустите! Да это и невозможно.

2. Эктор Бракамонте: «Мне предлагали выступать за сборную России, но там тогда играли Кержаков и Аршавин»

Один из самых ярких легионеров, выступавших в России, аргентинец Эктор Бракамонте прилетал в Москву на пару дней, но нашел время, чтобы вспомнить времена, когда он играл в ФК «Москва», «Ростове» и «Тереке». Медведи, Дракула, допинг, Кадыров, рабочий мат – в этом интервью Эктора есть все. И еще чуть больше. Ведь неслучайно Бракамонте в России отзывался на прозвище Пушкин. Роскошная шевелюра и бакенбарды обязывали. У Эктора было еще несколько прозвищ, но они настолько нецензурные, что их пришлось зашифровать. Читайте и наслаждайтесь.

3. Клоппомания или Моуриньюфобия. Как «Энфилд» и «Олд Траффорд» относятся к своим тренерам

Юрген Клопп против Жозе Моуринью? Симпатии англичан однозначно на стороне главного тренера «Ливерпуля». На «Энфилде» установлен культ личности Клоппа. В клубном магазине «шарфы с улыбающимся немцем, и футболки с его цитатами, и масса фотографий тренера в рамочках, и игрушечные статуэтки Юргена. Но главные хиты продаж — желтые резиновые уточки для купания. Секрет успеха резиновых уточек прост: на них налеплены черные очки, как у Клоппа. Ну, а Моуринью , как говорят в Манчестере, уважают только туристы из Малайзии. Глейзеров, правда, не любят еще больше, чем Особенного.

4. Порядок на дороге. Илья Казаков – о лидере РФПЛ

«Локомотив» ушел на зимний перерыва в ранге безговорочного лидера РФПЛ. Это самая большая неожиданность турнира. Железнодорожники опережают в таблице «Зенит» на 8 очков. Как это произошло, никто до сих пор не понимает. Чем в итоге закончится тоже. Однако «Локомотив» — первый. И останется на этом месте до марта.

5. Маска-шоу. Как донецкий «Шахтер» смог стать главной сенсацией Лиги чемпионов

Только одна команда сумела в нынешней Лиге чемпионов обыграть «Манчестер Сити» — это «Шахтера». «Горняки» не могут принимать соперников в Донецке и скитаются по всей Украине: вначале «Шахтер» играл во Львове, потом перебрался в Харьков. У команды много проблем, а ее активом по-прежнему являются бразильцы, самые яркие из которых – Бернард, Тайсон, Марлос и Феррейра. Все они когда-нибудь переберутся в топ-клубы Европы за бешенные деньги, а пока кошмарят Лигу чемпионов. Ну, а тренируется «Шахтер» — португалец Паулу Фонсека, чьим кумиром является Хосеп Гвардиола. В 1/8 финала ЛЧ «горняки» попали на «Рому». И «волков» теперь немного жаль.

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У Квинси Промеса в контракте прописана высокая выкупная стоимость – 40 млн евро. Если у какого-то клуба найдутся такие деньги, то у «Спартака» не будет возможности его удержать. Но продавать Промеса специально не собираемся

Леонид Федун, владелец «Спартака»

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