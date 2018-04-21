Лучшие тексты недели: ЧМ-2018, «Барселона», «Спартак», «Локомотив» и лучшие голы мира

Юрченко вывел «Тосно» в финал Кубка России. Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты 15-21 апреля

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за минувшие две недели. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Трибуны в пятнышках. Андрей Вдовин – об объектах ЧМ-2018

Это же надо было умудриться – получить чемпионат мира в 2010 году и затянуть все так, чтобы сдавать стадионы за считаные дни до турнира в жутком аврале. Но с этим мы справимся, аврал — это второе название нашей страны. Главные же тестовые матчи для всех этих арен начнутся после чемпионата мира. Там-то мы и зададим себе вопрос: а на фига мы все это настроили?

«Знаете, что объединяет большинство построенных к чемпионату мира арен? Расцветка трибун. Их красят специальным «пиксельным» способом в пятнышки, для того чтобы пустые трибуны издалека смотрелись как заполненные толпами болельщиков. То есть вы понимаете, да? Те, кто строил, точно знали, что шансов наполнить сектора этих стадионов настоящими зрителями близки к нулю. Что нужна будет бутафория, и эта иллюзия заложена уже при сдаче арен в эксплуатацию».

2. Увольнение за «продул». «Барселона» провалилась не в первый раз. Чем это заканчивалось раньше

Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов после разгрома от «Ромы» стал главной сенсацией четвертьфинальной стадии турнира. Трусливая оборонительная тактика Эрнесто Вальверде в Риме вызывала недоумение как у болельщиков, так и у футболистов «блаугранас». Еженедельник «Футбол» вспоминает, как предыдущие ощутимые поражения в Лиге чемпионов сказывались на карьерах пяти видных тренеров каталонцев прошлых лет.

«При Райкарде в команде царила дружеская и доверительная атмосфера, что в итоге и погубило карьеру голландца. Уже в следующем сезоне футболисты настолько разленились и почувствовали вседозволенность, что остались без единого значимого трофея. А в Лиге чемпионов «блаугранас» и вовсе вылетели в 1/8 финала от «Ливерпуля». В следующем сезоне не помогли даже покупки Анри, Абидаля и Яя Туре. «Барса» с большим трудом удержалась в топ-3 Ла Лиги, а в полуфинале ЛЧ не смогла поразить ворота «МЮ». Планка, задранная командой Райкарда в сезоне-2005/06, оказалась для него недосягаемой».

3. Дмитрий Сенников: «Мне разбили две брови, я ничего не видел и попросил замену. Семин только сказал: «Да ну тебя!»

Дмитрий Сенников – олицетворение «Локомотива» прошлых лет. Вместе с «железнодорожниками» он брал два чемпионства, побеждал в Кубке страны, а теперь штурмует медиапространство на «Матч ТВ». В интервью еженедельнику «Футбол» Дмитрий ответил на главный вопрос: станет ли «Локо» чемпионом в этом сезоне.

«Мне кажется, нынешний недотягивает по количеству личностей. Но сейчас — молодая команда, креативная, никто не боится соперников. Самое главное – это то, что игроки научились получать удовольствие от футбола. Игроки «Локо» абстрагировались от денег, от безумных контрактов. В этом и главный плюс работы Юрия Палыча: когда все инструменты настроены, дирижер готов, и оркестр играет хорошо».

4. Тошно мне, «Тосно». Главные ошибки «Спартака» в проигранном полуфинале Кубка России

«Мы должны поехать в Волгоград!», — скандировали болельщики перед началом серии пенальти. Но решающий гол Нуну Роши вынудил большинство фанатов отказаться от майской поездки и аплодировать команде Дмитрия Парфенова. Экс-защитник «Спартака» повернулся к трибунам и сделал жест а-ля «победа заслуженная, разве нет?». В итоге «Открытие Арена» аплодировала специалисту, а он благодарил болельщиков. Да и сам «Спартак» можно похвалить: после неожиданного поражения в 96-летнюю годовщину красно-белых страна получила лучший финал Кубка России в истории.

«Выдать Глушакову право на 11-метровый удар? В этом и была главная вина Карреры. Если промах вышедшего на замену Фернандо нельзя связать с его невезением (бразилец и выполнял классные прострелы во время командного застоя), то Дениса сломал памятный выход один на один (на который его Фернандо и вывел). А «Спартак» разрушился после незабитого пенальти деморализованного капитана».

5. ГОЛая статистика. Как определяют самые лучшие голы в истории футбола

Феноменальный по красоте и исполнению гол Криштиану Роналду в матче с «Ювентусом» вскружил голову миллионам болельщиков по всему миру. Одни заочно присудили ему звание автора лучшего гола сезона, другие сетовали на везение, а третьи и вовсе разглядели в этом ударе ярчайший забитый мяч в истории футбола. Еженедельник «Футбол» изучил все главные награды, присуждаемые авторам лучших голов, чтобы понять, на какую из них по силам претендовать Роналду.

«В конце марта нынешнего года, спустя почти 16 лет, ФИФА запустила новое голосование за звание лучшего гола в истории чемпионатов мира. Основная задумка заключалась в том, что оно проходило по системе плей-офф. Голосовать болельщики должны были в официальном аккаунте федерации на Facebook. Всего в опросе участвовало 32 гола, в том числе и мяч Диего Марадоны, ставший победителем предыдущего подобного голосования в 2002 году. Но на сей раз он выбыл из конкурса уже на первой стадии, уступив голу Теофильо Кубильяса в ворота шотландцев на ЧМ-1978. Итоговая победа досталась великолепному удару мексиканца Мануэля Негрете в 1/8 финала ЧМ-1986 в ворота сборной Болгарии. На подступах к штрафной он отыгрался с партнером, после чего нанес эффектный удар боковыми ножницами в падении».

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«После тщательных раздумий и долгого обсуждения с клубом я почувствовал, что настало подходящее время, чтобы по окончании сезона покинуть пост тренера «Арсенала». Я благодарен, что у меня была такая честь – служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я тренировал клуб с преданностью и честностью» Арсен Венгер, главный тренер лондонского «Арсенала»

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