Лучшие тексты недели: Будущее Бэйла, настоящее «Локомотива» и прошлое Скиллачи

Лига Европы. «Лион» победил ЦСКА. Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 4 — 10 марта

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Спасти дракона Бэйла. Как сломалась карьера звездного валлийца и можно ли ее починить

Еженедельник «Футбол» разбирается в проблемах Гарета Бэйла и придумывает, как его спасти.

«В обществе врачей и медсестер Бэйл провел около 160 дней. Это ровно полгода. Некогда один из самых перспективных игроков мира превратился в самый настоящий кусок стекла. Сейчас на содержание этого «антиквариата» уходит примерно 400 тысяч евро в неделю, и руководство «Реала» твердо решило: пора содержание прекратить».

2. РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Лидер чемпионата России «Локомотив» сразу после зимнего перерыва встретился с одним из главных соперников. Игра была под угрозой срыва – метель и мороз, чуть не заставили перенести дерби, но оно все-таки состоялось.

А в каких условиях — вы можете увидеть сами, посмотрев фоторепортаж.

3. Себастьян Скиллачи: «Месси можно остановить ударом по ногам, но даже это будет трудно»

У французского защитника Себастьяна Скиллачи получилась отличная карьера. В составе «Монако» он играл в финале Лиги чемпионов, дважды побеждал с «Лионом» в чемпионате Франции, брал Кубок Испании с «Севильей», а потом выступал в английской Премьер-лиге за «Арсенал».

— В «Арсенале» вы пересекались с Тьерри Анри.

— Я знал, что вы спросите про него! Анри очень спокойный и простой. Вы знаете, он постоянно возится с молодыми игроками, поддерживает их. Зачем он это делал? Тьерри – звезда, но он понимал, как молодым важна поддержка таких, как он. Он был для них настоящим кумиром. Как игрок он был просто великолепен. Тьерри очень быстрый парень, в техническом плане очень одаренный. Да вы и сами посмотрите: он почти каждый момент превращал в гол.

4. Буйство Карраско. Почему восходящая звезда «Атлетико» уехал в Китай

Трансфер 24-летнего Янника Феррейра-Карраско из испанского «Атлетико» — в китайский клуб «Далянь Ифан» удивил многих. За бельгийского полузащитника еще совсем недавно боролись «Челси», «Ювентус» и «Бавария», а он отправился в чемпионат, где кроме денег нет ничего.

«Переезд из Европы за 3,5 месяца до старта чемпионата мира – решение весьма авантюрное. Смущает и относительно небольшая сумма трансфера – всего 30 млн евро. Тот же «Ювентус» зимой вновь проявлял интерес к игроку и явно был готов заплатить больше. Но здесь все объясняется тем, что новые владельцы «Далянь Ифан» — корпорация WandaGroup. Та самая, что до февраля владела 20% акций «Атлетико» (сейчас это число сократилось до 3%, а остальная часть продана компании израильского бизнесмена Идана Офера Quantum Pacific Group) и чьим именем назван новый стадион мадридцев».

5. Шоу «Футбол днем» (эфир 7 марта). Предпраздничный эфир

Видеоподкаст-шоу в честь Международного женского дня, но обсуждали мы не только прекрасную половину российского и мирового футбола, но и другие главные события недели.

Цитата

«Обидно, что провел в «ПСЖ» всего год. Мне нравились Париж и Франция. Но из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину. Где вижу себя через 5-10 лет? Возможно, в Париже. Хотелось бы в качестве тренера…»

Сергей Семак, полузащитник «ПСЖ» (2005-2006), главный тренер «Уфы» (2016 — по наст. вр.)

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