Лучшие тексты недели: Бойкот ЧМ-2018, раумдойтер, анекдоты про сборную России, ЦСКА

ЦСКА продолжает борьбу в Лиге Европы. Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 11-17 марта

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. В Англии обсуждают бойкот ЧМ-2018 в России. Они это серьезно? Все, что нужно знать о возможном протесте английской сборной

Что будет со сборной Англии и чемпионатом мира, сейчас невозможно предсказать. Ситуация меняется с каждым днем. Напряжение растет.

«И каким бы невероятным сейчас ни казался сценарий с бойкотом ЧМ, произойти может что угодно. Еще полгода назад в России тоже не думали, что придется выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, да еще и без многих лидеров, не обвиненных в употреблении допинга, но все равно не допущенных до участи в Играх в Пхенчхане».

2. Миха Мевля: «Еще в «Ростове» понял, что такое держать Кокорина. Это лучший нападающий России»

«Зенит», за который выступает словенский защитник Миха Мевля, прекратил борьбу в Лиге Европы. Питерцам преградил путь на стадии 1/8 финала немецкий «РБ Лейпциг». Кроме того, в ответном еврокубковом матче получил тяжелую травму Александр Кокорин. Теперь он пропустит чемпионат мира.

— Кто самый сложный для вас нападающий в чемпионате России?

— Выделю Кокорина. Ведь я играл против него еще за «Ростов», познал на себе, каково это – держать Сашу. На мой взгляд, он лучший нападающий в России. У меня есть возможность убеждаться в этом на тренировках каждый день.

— А кто за ним?

— Федор Смолов. Их с Кокориным объединяет широкий набор сильных качеств. Они оба опасны в любой зоне в штрафной или за ее пределами, оба способны создавать моменты индивидуально, очень быстры с мячом.

— А кто быстрее в беге без мяча?

— Саша.

3. Амплуа будущего. Часть 4. Раумдойтер

Четвертый эпизод сериала «Амплуа будущего» от Григория Ефимова, в котором речь пойдет о позиции, название которой было придумано под конкретного футболиста — Томаса Мюллера, выступающего за «Баварию» и сборную Германии.

«Раумдойтер, что в переводе с немецкого означает «интерпретатор пространства» — идеальное описание манеры игры Мюллера. Во время матча он всегда находится в движении: ищет зоны, ищет возможность открыться. Действует как суперкомпьютер: Томас как бы сканирует расстановку игроков на поле, быстро ее оценивает и из этого рассчитывает свое движение. Есть свободная зона в полуфланге — можно сместиться туда и создать численный перевес. Защитник соперника чуть выдернулся из линии обороны — можно нырнуть ему за спину и получить пас из глубины. Защитники и полузащитники противника не поддерживают вертикальную компактность — можно открыться между линиями и затем обострить игру. Любой коридор, любое пространство в оборонительном построении соперника нужно использовать — и Мюллер блестяще умеет это делать».

4. Как попасть в анекдот. Илья Казаков – о российском футболе

В год чемпионата России к футболу в нашей стране особенно пристальное внимание. Уже 23 и 27 марта национальная команда проведет свои первые официальные матчи в нынешнем году. Соперниками у команды Станислава Черчесова будут Бразилия и Франция. От сборной России болельщики ждут многого, поэтому и критикуют.

«Футболисты, кстати, сами шутят друг над другом очень жестко. Причем юмор зачастую футбольный только по тону, а по содержанию объектом насмешки может стать что и кто угодно. Постороннего человека такие вещи наверняка могли бы шокировать или удивить, но раз в любой среде есть профессиональные шутки, то почему бы им не существовать в футболе, верно? И это тоже размывает некогда обостренное отношение к критике, к вышучиванию. Анекдот «Было у отца три сына: двое умных, а третий – футболист» некогда казался остроумным. Сегодня же и по причине избитости, и на фоне упавшего уровня зарплат в игре номер один в России шутка выглядит глупой и устаревшей».

5. Последняя охота Тигра. Как вратарь Алексей Хомич стал фотографом

Легендарный голкипер «Динамо» Алексей Хомич по прозвищу Тигр. Тот самый, что сделал себе имя во время знаменитого турне по Великобритании, а потом был отчислен из команды с изумительной справкой «За потерю прыгучести». По окончании карьеры Алексей Хомич стал профессиональным фотографом и с 1960 по 1979 год сотрудничал с еженедельником «Футбол».

«Весной 1971 года во время матча ЦСКА – «Арарат» вратарь армейцев Леонид Шмуц, собираясь выбросить мяч в поле рукой, случайно забросил его в свои ворота. За ними по традиции стоял Алексей Хомич с фотоаппаратом в руках. Согласно красивой легенде бывший вратарь Хомич пообещал никогда и нигде не публиковать кадры с этим позором своего коллеги. Но возможно, этих кадров просто не существовало – Алексей Петрович мог в этот момент давать советы вратарю».

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ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы выпал «Арсенал» — топ-клуб с именем. Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны. Стиль Арсена Венгера известен: это контроль мяча, игра в атаку. К слову, пополнивший наш штаб Александр Ермакович осенью во главе БАТЭ встречался с «Црвеной Звездой», которую мы прошли в 1/16 финала, и с «Арсеналом». Так что у нас вновь будет очень хорошая информация о сопернике»

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА

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