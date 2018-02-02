Лучшие тексты недели: Алексис Санчес, Высоцкий, Черышев, киберфутболист Тимон

Ахмед Муса вернулся в ЦСКА

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 27 января — 2 февраля.

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Восточные сказки. Футболисты из Саудовской Аравии захватывают Ла Лигу

Девять игроков соперника сборной России по группе А на ЧМ-2018 перед турниром будут набираться опыта в испанских клубах. Особого внимания здесь заслуживают Салем Аль-Досари («Вильярреал»), Яхья Аль-Шехри («Леганес») и Фахад Аль-Муваллад («Леванте»). В сумме это атакующее трио имеет 85 матчей за сборную Саудовской Аравии.

«Согласно законодательству Саудовской Аравии местные футболисты не имеют права выступать за рубежом. На предыдущих чемпионатах мира саудиты играли без легионеров. Даже местная легенда Сами Аль-Джабир за свою карьеру провел всего 4 матча за границей — в 2000 году за «Вулверхэмптон». Но в рамках проекта по смене государственного курса под названием Vision 2030, частью которого является подготовка сильной футбольной сборной, на это закрыли глаза».

2. «Комментатор из своей кабины…». Гид по самой известной футбольной песне Владимира Высоцкого

На днях Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Сразу после ЧМ-1970 он написал песню, «где итальянский клуб «Фиорентины» мильон предлагал за Бышовца», также в ней есть упоминания о Пеле и его партнерах по сборной Бразилии. Андрей Вдовин написал путеводитель по этой песне.

«А у Пеле — «Шевроле». Так сразу и не скажешь, был ли у Пеле «Шевроле». Но первая машина Короля футбола заслуживает отдельного внимания. В 1958 году ему в рекламных целях подарили автомобиль Romi-Isetta. Этот легендарный драндулет надо было видеть. Детище концерна BMW представляло собой крошечную двухместную машинку с дверью спереди – там, где располагаются руль и лобовое стекло. Справедливости ради надо заметить, что крошечная экономная Romi-Isetta в то время стала очень популярным городским автомобилем и в послевоенные годы спасла немецкий BMW от разорения.

3. Пятый лишний. Кого вытолкнет из «МЮ» покупка Алексиса Санчеса

«Манчестер Юнайтед» поменялся с «Арсеналом» нападающими. Генрих Мхитарян стал «канониром», а Алексис Санчес — «красным дьяволом».

«Появление Санчеса дает возможность Моуринью в определенной степени экспериментировать с атакующей формацией, ведь Алексис способен сыграть и в центре, и справа. Не факт, что он захочет менять излюбленную позицию, но при нынешней ситуации в «МЮ» такой вариант стоило бы рассмотреть».

4. Да придет спаситель. Почему Денис Черышев так необходим сборной России

Сборная России уже в марте проведет свои первые матчи в 2018 году. Это будут товарищеские встречи с Бразилией (23 марта — в Москве) и с Францией (27 марта – в Санкт-Петербурге).

«Необходимость нахождения Дениса в обойме сборной будет напрямую зависеть от игровой схемы. Наиболее оптимальным вариантом для него являются схемы 4+5+1 и 5+4+1, к использованию которых Черчесов уже прибегал ранее. Либо же вариант 4+4+2 с флангами, но такая расстановка у россиян не пользуется популярностью. В сборной сейчас наблюдается дефицит профильных футболистов на позицию левого полузащитника. Жиркову уже 34 года, а Шатов страдает из-за отсутствия игровой практики. Комбаров и Рауш могут действовать вдоль всей бровки, но им обязательно нужна подстраховка, иначе их вылазки на чужую половину поля сулят сборной ощутимые провалы в обороне. Любые другие варианты будут экспериментальными, однако на них уже попросту не остается времени».

5. Андрей «Timon» Гурьев: «Бросил учебу ради игры в FIFA»

Киберспорт набирает в России все большую популярность. РФС официально признал такую дисциплину, как киберфутбол. Создатели симулятора FIFA зарабатывают в три раза больше, чем все российские футбольные клубы вместе взятые. Страсти на киберфутбольных турнирах такие, что дело доходит до драк.

«На последнем турнире от ФКС один игрок ударил по лицу организатора. После самих соревнований они вышли на улицу покурить, и там начался замес. Организатор толкнул, а киберфутболист конкретно набил ему морду. В итоге они помирились и вместе сходили в аптеку».

Цифра

489 млн евро потратили на новых игроков клубы английской Премьер-лиги в зимнее трансферное окно Предыдущий рекорд по тратам в Англии был зафиксирован в январе 2011 года и составлял около 233 млн

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