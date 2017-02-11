Лучано Спаллетти: «Наингголан хотел выглядеть жестким парнем, которым он не является»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал слова полузащитника команды Раджи Наингголана. Ранее болельщики засняли на видео слова хавбека, что он ненавидит «Ювентус» и выложили в интернет.

«Трудно не заметить темперамент Наингголана. В моих глазах он остается хорошим и справедливым парнем, а не тем, который возле бара сказал несколько идиотских предложений в беседе с пьяными людьми, пребывавшими не в состоянии говорить. Раджа проявил любезность, остановившись поговорить с ними, а эти двое поступили, как шакалы, манипулируя видеозаписью, начало которой никто не видел. Наингголан в этой ситуации хотел выглядеть жестким парнем, которым он не является. В раздевалке все над этим посмеялись. Раджа вынесет из этого случая урок и впредь будет осторожнее», — заявил Лучано Спаллетти.

Напомним, ранее полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал, почему ненавидит «Ювентус», а также сообщил, что переходил в римский клуб для того, чтобы выиграть трофей в борьбе с туринским клубом.

«Я являюсь одним из тех, кто против них. Ненавижу «Ювентус», и так было всегда. Когда играл за «Кальяри», был готов отдать свои яйца, чтобы победить их. С «Кальяри» всегда играли вничью на их поле. Ненавижу этот клуб, потому что он всегда выигрывает, забив пенальти или штрафной. Перешел в «Рому», чтобы выиграть что-нибудь у «Ювентуса». Если не выиграем Серию А, возьмем Кубок Италии», — ранее заявлял Наингголан.

В текущем розыгрыше Серии А Раджа Наингголан принял участие в 22 матчах и отметился 5 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia