Лучано Спаллетти будет выделено 100-110 миллионов евро на усиление «Интера»

Автор: Дмитрий Темников 0

Спаллетти

Итальянский «Интер» готов провести обильную трансферную кампанию. Главный тренер миланцев Лучано Спаллетти получит на покупку некоторых игроков большую сумму.

По некоторым данным, руководство «нерадзурри» готого выделить Спаллетти на лето около 100-110 миллионов евро.

По некоторым данным, эти деньги появятся у клуба после продажи основных футболистов. Итальянская команда может расстаться с Стеваном Йоветичем, Джейсоном Мурильо, Андреа Раноккией, Марцело Брозовичем и Эвером Банегой.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

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