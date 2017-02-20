Лучано Спалетти желает продлить контракт с Тотти

Франческо Тотти все еще необходим «Роме». Об этом заявил главный тренер римлян.

Коуч «волков» выразил желание продлить контракт с Франческо Тотти– «если он захочет играть в новом сезоне – то будет».

По словам Спалетти, «новое соглашение с игроком калибра Тотти – ключевое для развития клуба».

40-летний Император выступает за «Рому» с 1992 года! В текущем сезоне он провел 16 игр во всех турнирах и забил три мяча. В сборной Италии завершил выступления после победного ЧМ-2006, отметившись девятью голами в 58 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia