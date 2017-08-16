Луан отказал «Спартаку» в переходе после вызова в сборную Бразилии

Нападающий «Гремио» Луан не перейдет в «Спартак». Об этом сообщают СМИ.

24-летний бразилец решил не переходить в российский клуб сразу после вызова в сборную Бразилии. Напомним, что Луан не приглашался в национальную команду с 26 января этого года, где он играл в товарищеской игре с Колумбией (1:0). Раннее сообщалось, что красно-белые готовы были заплатить за южноамериканца около 20 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел за «Гремио» 15 матчей. В этих матчах он забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт День За Днем