Лотар Маттеус: «Сборная Германии заслуженно не вышла в плей-офф ЧМ, фаворит – Бразилия»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мыслями о вылете команды с чемпионата мира–2018. А также рассказал, кого считает фаворитом мундиаля.

«Сборная Германии заслуженно осталась без плей-офф. У них не было игры, с которой нужно выходить из группы. Четыре года назад всё было здорово, но Германия совершенно потеряла свою игру, отсюда и результат. Все ошибались: и тренер, и игроки. Многие сыграли откровенно ниже своего уровня. Не было командного духа.

Я считаю фаворитом турнира Бразилию. У них отличные игроки, за четыре года тренерский штаб проделал огромную работу. Они дисциплинированны, очень быстры. Я вижу в их игре потенциал стать чемпионами мира.

Месси? Ему приходится немного сложнее, чем обычно. В «Барселоне» у него другие партнеры, с которыми налажено взаимодействие. За сборную он часто вынужденно действует более независимо», — сказал Маттеус.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»