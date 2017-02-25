Лоськов вернулся в «Локомотив», «Спартак» продолжает усиливаться, а наши клубы узнали соперников по Лиги Европы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 февраля.

1. «Ростову» достался «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» сыграет с «Сельтой». Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

2. Роман Абрамович готов продать часть акций «Челси» китайцам

3. «Анжи» объявил о переходе Георгия Тигиева в «Спартак»

4. «Локомотив» арендует Ари

5. Павел Могилевец подпишет контракт с «Ростовом» на три года

«Спартак» арендовал Тигиева, Лоськов вернулся в «Локомотив», Могилевец перешел в «Ростов». Таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»