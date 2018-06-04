Лорис Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем от Рамоса

Автор: Евгений Морозов 0

Кариус

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус играл с серьезной травмой в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3). Он сильно рисковал своим здоровьем.

24-летний немец в начале второго тайма получил удар локтем в голову от капитана мадридцев Серхио Рамоса. В этот момент у Кариуса случилось сотрясение мозга.

Через несколько минут Кариус допустил ошибку, подарив мяч форварду Кариму Бензема, а на 83-й минуте встречи не справился с дальним ударом полузащитника Гарета Бэйла.

Кариус 31 мая в Бостоне посетил специалиста по травмам головы и сделал снимки в Массачусетской больнице общего профиля.

К доктору Россу Зафонте, который лечит игроков НФЛ после повреждений головы, Кариус был направлен по инициативе врачей клуба, обеспокоенных его состоянием. «Ливерпуль» отказался от комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что УЕФА не накажет Рамоса за атаку Кариуса.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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