Лоренсо Мельгарехо получил последний шанс заиграть в «Спартаке»

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо останется в клубе до конца сезона. Об этом сообщают российские СМИ.

26-летний хавбек был выставлен на трансфер, однако никто так и не заинтересовался в услугах Лоренсо. В связи с этим тренерский штаб решил следующее: дать футболисту последний шанс проявить себя на зимних сборах. Если парагваец так и не сумеет доказать клубу свою состоятельность, летом Мельгарехо в любом случае уйдет из «Спартака».

В московской команде полузащитник выступает с 2016 года. В 25 играх за красно-белых футболист забил 3 гола.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия