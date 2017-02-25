Лоран Блан — один из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

Руководство «Барселоны» рассматривает множество вариантов в качестве замены главного тренера команды Луиса Энрике. Стало известно имя очередного кандидата на данную должность.

Француз Лоран Блан может возглавить каталонцев перед началом следующего сезона. Сейчас 51-летний специалист находится без работы и рассматривает любые предложения по продолжению карьеры. Ранее сообщалось, что возглавить сине-гранатовых могут Юрген Клопп, Массимилано Аллегри или Рональд Куман.

После 23 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 50 очков. «Блаугранас» идут на втором месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: SFR Sport