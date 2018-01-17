Лоран Блан: «Мог возглавить «Зенит» после Виллаш-Боаша»

Бывший тренер сборной Франции и «ПСЖ» Лоран Блан рассказал, что мог поработать в России в сезоне-2016/17. Также он отметил, что не против этого и сейчас.

«Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Андре Виллаш-Боаш, но тогда не получилось», – сказал Блан.

Напомним, что после ухода португальца сине-бело-голубых возглавил Мирча Луческу, который продержался в Петербурге один сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС