Лоран Блан: «Мог возглавить «Зенит» после Виллаш-Боаша»

Автор: Евгений Морозов 0

Лоран Блан

Бывший тренер сборной Франции и «ПСЖ» Лоран Блан рассказал, что мог поработать в России в сезоне-2016/17. Также он отметил, что не против этого и сейчас.

«Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Андре Виллаш-Боаш, но тогда не получилось», – сказал Блан.

Напомним, что после ухода португальца сине-бело-голубых возглавил Мирча Луческу, который продержался в Петербурге один сезон.

Фото: Global Look Press
Источник:  ТАСС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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