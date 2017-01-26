«Локомотив» хочет приобрести Лоренсо Мельгарехо

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Мельгарехо

«Локомотив» заинтересован в покупке нападающего «Спартака» Лоренсо Мельгарехо. Ранее «железнодорожники» уже проявляли интерес к парагвайцу.

«Локомотив» сделал предложение «Спартаку» по трансферу Лоренсо Мельгарехо, тем самым «железнодорожники» рассчитывают усилить линию атаки.

Отметим, что «Локомотив» хотел приобрести 26-летнего форварда еще в минувшем году, когда парагваец защищал цвета «Кубани», но в итоге футболист все же перешел в стан спартаковцев.

В конце декабря агент Мельгарехо Хуан Апплеярд заявил, что футболист останется в «Спартаке» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний парагвайский полузащитник забил один гол в 15 матчах за «Спартак».

Фото: Global Look Press
Источник: Hoy

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Вадим Павлов

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