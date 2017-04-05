«Локомотив» выходит в финал Кубка России

Московский «Локомотив» второй раз за неделю встречался с «Уфой». В обеих встречах «железнодорожники» победили с минимальным счетом.

В полуфинале Кубка России «Локомотив» принимал на своем поле «Уфу». Единственным голом в конце первого тайма отметился Мануэл Фернандеш ударом из-за пределов штрафной.

Кубок России. 1/2 финала. Локомотив-Уфа, 1:0

За пару дней до полуфинала команды встречались в чемпионате страны. В том матче «Локомотив» тоже победил с минимальным счетом, а единственный гол в матче забил Джефферсон Фарфан.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»