«Локомотив» выходит в финал Кубка России

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Кубок России. 1/2 финала. Локомотив-Уфа, 1:0. Москва, стадион "Локомотив", 5 апреля 2017 г.

Московский «Локомотив» второй раз за неделю встречался с «Уфой». В обеих встречах «железнодорожники» победили с минимальным счетом.

В полуфинале Кубка России «Локомотив» принимал на своем поле «Уфу». Единственным голом в конце первого тайма отметился Мануэл Фернандеш ударом из-за пределов штрафной.

Кубок России. 1/2 финала. Локомотив-Уфа, 1:0

За пару дней до полуфинала команды встречались в чемпионате страны. В том матче «Локомотив» тоже победил с минимальным счетом, а единственный гол в матче забил Джефферсон Фарфан.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Там, где раки зимуют. Александр Неценко – о «Ростове» в Кубке России

РФПЛ. «Спартак» обыграл тульский «Арсенал»

«Локомотив» договорился о переходе полузащитника «Монако»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 