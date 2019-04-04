Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября, «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом», болельщики «Динамо» выступили с заявлением. Главные новости дня

Еженедельник представляет главные новости за 3 апреля.

1. Суд продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 25 сентября

В Пресненском районном суде состоялось заседание по делу футболистов.

2. «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью, «Урал» минимально победил тульский «Арсенал»

Кубок России. 1/2 финала. Первые матчи.

3. «Оренбург» выиграл у «Крыльев» в перенесенном матче

Премьер-лига. 16-й тур.

4. «Бавария» установила рекорд Кубка Германии

Клуб доходит до этой стадии турнира 10 сезонов подряд.

5. «Мы требуем, чтобы первый официальный матч на арене был с участием «Динамо»

Болельщики — управляющей компании клуба.

Фото: Сергей Дроняев

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