Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября, «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом», болельщики «Динамо» выступили с заявлением. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник представляет главные новости за 3 апреля.

1. Суд продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 25 сентября

В Пресненском районном суде состоялось заседание по делу футболистов.

2. «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью, «Урал» минимально победил тульский «Арсенал»

Кубок России. 1/2 финала. Первые матчи.

3. «Оренбург» выиграл у «Крыльев» в перенесенном матче

Премьер-лига. 16-й тур.

4. «Бавария» установила рекорд Кубка Германии

Клуб доходит до этой стадии турнира 10 сезонов подряд.

5. «Мы требуем, чтобы первый официальный матч на арене был с участием «Динамо»

Болельщики — управляющей компании клуба.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Последние российские клубы вылетели из еврокубков, «Шальке» уволил Тедеско. Главные новости дня

«Краснодар» установил рекорд посещаемости, «Барселона» продлила контракт с Эрнесто Вальверде, белорусские футболисты больше не будут считаться легионерами. Главные новости дня

РФПЛ. 1 тур. «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Химки. «Арена Химки». 18 июля 2017 г.

«Анжи» выиграл в первом матче РПЛ в 2019 году, «Динамо» и «Спартак» сыграют в Химках. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 