«Локомотив» стал обладателем Кубка России, «МЮ» и «МанСити» поборются за Иско. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 мая.

1. «Локомотив» стал обладателем Кубка России

Единственным голом отметился Баринов.

2. Хосеп Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

Контракт будет рассчитан на четыре года.

3. «Боруссия» Д объявила о переходе Торгана Азара

Кроме того клуб подписал Юлиана Брандта и Нико Шульца.

4. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Иско

Полузащитник «Реала» собирается сменить клубную прописку.

5. Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера «Севильи»

С нового сезона 63-летний специалист будет исполнять организационную роль в клубе.

Фото: ОФициальный Твиттер «Локомотива»

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