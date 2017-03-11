«Локомотив» рассматривает варианты переименования стадиона

Стадион «Локомотива» может быть в скором времени переименован при определенных условиях. Об этом сообщил председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков.

«Мы рассматриваем те варианты, которые нам принесут определенные средства. В нашей жизни возможно все, все зависит от суммы и объема средств в рамках договора. Но это оперативная деятельность клуба, так что вопрос лучше адресовать менеджменту, и я не знаю, ведутся ли такие переговоры или нет. Если предложения будут, они придут на совет директоров и будут докладывать, – заявил Мещеряков.

«Локомотив» занимает 10-е место после 18 туров. В этом туре «железнодорожники» примут на своем поле «Краснодар». Матч начнется 13 марта в 19:30 по мск.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: ТАСС