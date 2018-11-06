«Локомотив» проиграл «Порту», задержан Дмитрий Рыболовлев, Антонио Конте требует денег с «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 ноября.

1. Лига чемпионов. Результаты дня.

«Локомотив» проиграл «Порту» на выезде.

2. В Монако был задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Его заподозрили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.

3. Против создания Суперлиги выступила ассоциация европейских лиг.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EL) объединяет все ведущие европейские чемпионаты.

4. Fan ID будет интегрирован с платежной системой МИР.

МВД, Минспорт, Минсвязи и РФС пытаются создать карту российского болельщика

5. Антонио Конте требует денег от «Челси».

Итальянец работал в клубе в течение двух лет.

Фото: Global Look Press

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