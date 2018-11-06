«Локомотив» проиграл «Порту», задержан Дмитрий Рыболовлев, Антонио Конте требует денег с «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 ноября.
1. Лига чемпионов. Результаты дня.
«Локомотив» проиграл «Порту» на выезде.
2. В Монако был задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.
Его заподозрили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.
3. Против создания Суперлиги выступила ассоциация европейских лиг.
Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EL) объединяет все ведущие европейские чемпионаты.
4. Fan ID будет интегрирован с платежной системой МИР.
МВД, Минспорт, Минсвязи и РФС пытаются создать карту российского болельщика
5. Антонио Конте требует денег от «Челси».
Итальянец работал в клубе в течение двух лет.
Фото: Global Look Press