«Локомотив» проиграл «Галатасараю», новый капитан «Спартака» и рекорд Лионеля Месси. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 сентября.

1. Лига чемпионов. 1-й тур. «Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю» на выезде.

Российский клуб провел первую с 2004 года игру в Лиге чемпионов.

2. Лионель Месси — первый игрок, оформивший 8 хет-триков в Лиге чемпионов.

«Барселона» разгромила ПСВ в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

3. Матч ЦСКА — «Спартак» обслужит Сергей Карасев.

Дерби пройдет в рамках 8-го тура РПЛ.

4. Георгий Джикия — новый капитан «Спартака».

Он заменит отстраненного Дениса Глушакова.

5. Дугласа Косту дисквалифицировали на 4 матча.

Причиной послужили плевок и удар локтем полузащитника «Сассуоло» Федерико Ди Франческо.

Фото: Global Look Press

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