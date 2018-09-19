«Локомотив» проиграл «Галатасараю», новый капитан «Спартака» и рекорд Лионеля Месси. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 сентября.
1. Лига чемпионов. 1-й тур. «Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю» на выезде.
Российский клуб провел первую с 2004 года игру в Лиге чемпионов.
2. Лионель Месси — первый игрок, оформивший 8 хет-триков в Лиге чемпионов.
«Барселона» разгромила ПСВ в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
3. Матч ЦСКА — «Спартак» обслужит Сергей Карасев.
Дерби пройдет в рамках 8-го тура РПЛ.
4. Георгий Джикия — новый капитан «Спартака».
Он заменит отстраненного Дениса Глушакова.
5. Дугласа Косту дисквалифицировали на 4 матча.
Причиной послужили плевок и удар локтем полузащитника «Сассуоло» Федерико Ди Франческо.
Фото: Global Look Press