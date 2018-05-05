«Локомотив» продлил контракт с Юрием Семиным, Стивен Джеррард возглавил «Рейнджерс». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 мая.

1. «Локомотив» продлил контракт с Юрием Семиным.

Новое соглашение заключено по схеме «1+1».

2. Стивен Джеррард стал главным тренером «Рейнджерс».

Соглашение рассчитано на 3 сезона.

3. «Марсель» – первый за 14 лет французский клуб, вышедший в финал еврокубка.

В последний раз французские клубы доходил до еврокубкового финала в сезоне-2003/04. Тогда «Марсель» в финале Кубка УЕФА проиграл «Валенсии» (0:2), а другой представитель лиги 1 «Монако» в финале ЛЧ уступил «Порту» (0:3).

4. Яя Туре покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Об этом сообщил Пеп Гвардиола.

5. Диего Симеоне дисквалифицирован на четыре еврокубковых матча.

Симеоне не сможет присутствовать на скамейке «Атлетико» в финале Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

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