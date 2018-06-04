«Локомотив» продлил контракт с Джеффесоном Фарфаном

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном. Новое соглашение рассчитано на два года. Стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира.

В минувшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром «Локомотива», забив 14 мячей в 32 матчах.

«Я провел в «Локо» два фантастических сезона. Здесь я нашел единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам. Наконец, «Локомотив» помог возвращению в сборную. Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается. В новом сезоне нас ждет множество испытаний в разных турнирах, и это будет интересно. Впереди самый важный турнир для моей страны. До скорой встречи в России!» — сказал Фарфан после подписания контракта.

Фото: ФК «Локомотив»

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»