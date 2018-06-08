«Локомотив» принял решения по Ари, Дмитрию Тарасову, Игорю Денисову и ряду других игроков

По информации СМИ, на первом заседании трансферного комитета «Локомотива», в который вошли Илья Геркус, Юрий Семин и три члена совета директоров клуба, обсуждалось будущее ряда игроков команды, контракты которых подходят к концу.

В частности, было принято принципиальное решение не продлевать договоры с иностранными защитниками Тарасом Михаликом и Виталием Денисовым, не имевшими стабильной игровой практики в минувшем сезоне. Шансы этих игроков остаться в московском клубе минимальны.

Неманья Пейчинович близок к тому, чтобы стать свободным агентом. Контракт серба с «железнодорожниками» подходит к концу, и защитник по-прежнему ждет от клуба предложения. Руководство москвичей взяло паузу, поскольку считает его запросы очень высокими.

Эдер, который был арендован у «Лилля» до конца сезона-2017/18, может остаться в «Локомотиве» только в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как травмы других нападающих.

Принципиальное решение по Ари — продлить сотрудничество, но позиция руководства «Локо» может измениться, если клуб найдет более молодого и менее требовательного нападающего столь же высокого уровня.

Будущее Дмитрия Тарасова напрямую зависит от того, смогут ли «Локомотив» и «Зенит» договориться о трансфере Игоря Денисова в клуб из Санкт-Петербурга.

Вратарь Антон Коченков, судя по всему, останется в команде, тогда как будущее Алана Касаева под вопросом — на него претендует тульский «Арсенал».

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»