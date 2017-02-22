«Локомотив» предложил 3 млн евро за 20-летнего форварда из Румынии

«Локомотив» сделал предложение в размере 3 миллионов евро за нападающего «КСУ Крайовы» Андрея Ивана. Молодой форвард является лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне.

Отмечается, что аналогичное предложение клуб получил от «Брюгге», однако трансфер не состоялся. Руководство клуба должно ответить на предложение «Локомотива» до пятницы, так как именно в этот день в России закрывается трансферное окно.

В текущем сезоне Иван провел в составе «КСУ Крайовы» 22 матча и на данный момент является лучшим бомбардиром команды, забив 6 мячей. «КСУ Крайова» занимает третье место после 24 туров чемпионата Румынии.

Прошлой зимой румынские СМИ сообщали об интересе к Ивану со стороны «Зенита» и «Аякса». Российский клуб тогда был готов заплатить за игрока 2 миллиона евро, однако руководство «КСУ Крайовы» хотело заработать на продаже форварда 3 миллиона евро, а также получить 30% от суммы последующей перепродажи игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.ro