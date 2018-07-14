«Локомотив» получит от ФИФА 1,7 млн евро за участие игроков на ЧМ-2018, «Зенит» – 1,2 млн, «Краснодар» и ЦСКА – 1,1 млн

Компания Tonka Communications составила рейтинг клубов по выплатам от ФИФА за участие игроков на ЧМ-2018. ФИФА распределит порядка 180 миллионов евро.

Выплаты происходят в связи с возможностью травм игроков. За каждый день, проведенный игроком на ЧМ-2018, клуб получает примерно 7 236 евро.

При этом не важно, выходит ли он на поле в официальной игре или нет. Если с 2016 года игрок менял клубы, то все они получают часть общей суммы.

Среди российских клубов больше всех заработал «Локомотив» – 1,7 миллиона евро. Это 20-й показатель среди всех команд. Далее идут «Зенит» (29-е место, 1,2 миллиона), «Краснодар» (32-е место, 1,16), ЦСКА (33-е место, 1,13).

Клубы, больше всех заработавшие за участие игроков на ЧМ-2018:

1. «Манчестер Сити» – 4 417 500 евро;

2. «Реал» – 4 316 800;

3. «Челси» – 3 964 600;

4. «Тоттенхэм» – 3 843 100;

5. «Барселона» – 3 658 900;

6. «ПСЖ» – 3 610 100;

7. «Манчестер Юнайтед» – 3 348 800;

8. «Монако» – 3 002 900;

9. «Атлетико» – 2 671 900;

10. «Ювентус» – 2 489 500;

Фото: Global Look Press

Источник: Tonka Communications